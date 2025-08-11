شکست سنگین اینترمیامی بدون مسی در کلاسیکوی خورشید

به گزارش ایلنا، در غیاب لیونل مسی، اورلاندو سیتی با درخشش لوئیس موریل موفق شد با نتیجه ۴ بر ۱ اینتر میامی را شکست دهد و ضربه سنگینی به امیدهای این تیم برای کسب قهرمانی فصل عادی ام‌ال‌اس وارد کند.

اورلاندو سیتی با هدایت اسکار پاره‌‌خا در ورزشگاه خانگی خود نمایش قدرتمندی داشت و بار دیگر برتری‌اش در «کلاسیکوی خورشید» را به رخ کشید. تنها دو دقیقه پس از آغاز بازی، مهاجم کلمبیایی لوئیس موریل که تازه از هت‌تریک در جام لیگ‌ها بازگشته بود، با ضربه‌ای دقیق درون محوطه جریمه دروازه اینتر میامی را باز کرد تا تیمش خیلی زود پیش بیفتد.

اینتر میامی که کاپیتان خود را در اختیار نداشت، تلاش کرد با اتکا به تجربه بازیکنانی چون رودریگو دی‌پل و لوئیس سوارز بازی را به کنترل خود درآورد، اما این یانیک برایت جوان بود که با شوت والی تماشایی دروازه پدرو گایسه را گشود و بازی را به تساوی کشاند تا امیدی موقت برای بازگشت به مسابقه ایجاد شود.

با این حال، شروع نیمه دوم بار دیگر صحنه‌نمایی موریل بود. او در دقیقه ۵۰ با حرکتی انفرادی از کنار جوردی آلبا گذشت و توپ را خونسردانه از کنار اسکار اوستاری عبور داد تا نتیجه ۲ بر ۱ شود. تنها هشت دقیقه بعد، مارتین اوخِدا با شوتی که از دستان اوستاری عبور کرد، اختلاف را به دو گل رساند.

در ادامه، فشارهای بی‌ثمر میامی با یک ضدحمله مرگبار پاسخ داده شد؛ مارکو پاسالیچ درون محوطه بی‌مدافع صاحب توپ شد، ضربه اولش را اوستاری مهار کرد اما در برگشت گل چهارم را به ثمر رساند تا پیروزی ۴ بر ۱ اورلاندو تثبیت شود.

این شکست، وابستگی شدید اینتر میامی به لیونل مسی را بیش از پیش آشکار کرد و موقعیت این تیم در کورس قهرمانی ام‌ال‌اس را متزلزل ساخت.

