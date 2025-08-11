به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، جام ملت‌های فوتبال آسیای میانه (کافا) 2025 به میزبانی تاجیکستان و ازبکستان از 7 تا 17 شهریورماه برگزار می شود.

بر همین اساس کنفدراسیون آسیا مرکزی از داوران و نمایندگان ایران برای حضور در این رقابت‌ها دعوت کرد.

موعود بنیادی فرد، حسن اکرمی، سیدوحید کاظمی به عنوان داور، علیرضا ایلدروم، فرهاد مروجی و علیرضا مرادی به عنوان کمک داور برای قضاوت در این رقابت‌ها انتخاب شده اند.

همچنین دانیال مرادی به عنوان ناظر داوری، حامد مومنی و امید جمالی به عنوان نماینده مسابقات در این تورنمنت حضور دارند.

گفتنی است، تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه B این رقابت‌ها با تیم‌های تاجیکستان، افغانستان و مالزی هم‌گروه شده است.

