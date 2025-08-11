قضاوت داوران ایرانی در جام ملتهای فوتبال آسیای میانه
کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی از حضور داوران و نمایندگان ایرانی در جام ملتهای فوتبال آسیای میانه 2025 خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، جام ملتهای فوتبال آسیای میانه (کافا) 2025 به میزبانی تاجیکستان و ازبکستان از 7 تا 17 شهریورماه برگزار می شود.
بر همین اساس کنفدراسیون آسیا مرکزی از داوران و نمایندگان ایران برای حضور در این رقابتها دعوت کرد.
موعود بنیادی فرد، حسن اکرمی، سیدوحید کاظمی به عنوان داور، علیرضا ایلدروم، فرهاد مروجی و علیرضا مرادی به عنوان کمک داور برای قضاوت در این رقابتها انتخاب شده اند.
همچنین دانیال مرادی به عنوان ناظر داوری، حامد مومنی و امید جمالی به عنوان نماینده مسابقات در این تورنمنت حضور دارند.
گفتنی است، تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه B این رقابتها با تیمهای تاجیکستان، افغانستان و مالزی همگروه شده است.