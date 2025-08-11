بارسلونا 5 - 0 کومو؛ درخشش لامین و فرمین در شب پیروزی پرگل

به گزارش ایلنا، جشنواره گل بارسلونا در جام خوان گامپر ‌مقابل کومو در حالی آغاز شد که در نیم ساعت اول ستاره اصلی ‌فرمین لوپز بود. ستاره جوان بارسلونا در 35 دقیقه اول دو گل به ثمر ‌رساند و نشان داد چه جواهری است. ‌

اما از این لحظه به بعد شاهد شروع درخشش استثنایی زوج ‌خارق‌العاده تهاجمی بارسا بودیم: لامین یامال و رافینیا. دو مهاجم ‌تکنیکی و درخشان بارسلونا، نامزدهای مهم توپ طلا. ‌

در دقیقه 38 مارکوس رشفورد مثل یک گلوله رها شده به حرکت ‌درآمد، سپس توپ را به سمت مقابل فرستاد تا رافینیا سومین گل ‌بارسا را به زیبایی به ثمر برساند. در دقیقه 42 رافینیا به لامین یامال ‌پاس گل داد تا یکی از دو مدعی اصلی توپ طلا هم پایش به گلزنی باز ‌شود. رافینیا توپ را از فان‌در برمپت ربود و با پاسی دقیق باعث شد ‌یامال هم در این شب درخشان بارسلونا پایش به گلزنی باز شود. ‌

با شروع نیمه دوم یامال نشان داد تازه گرم شده است. رشفورد بین ‌دو نیمه تعویض شده بود اما هفت دقیقه بعد فران تورس بود که ‌یامال را پیدا کرد تا او دبل کند. ‌

دو جواهر بزرگ تهاجمی بارسلونا در این بازی نشان دادند که فصل ‌آینده هم از این دو بیشتر خواهیم شنید. یامال و رافینیا نه تنها ‌امسال در کنار عثمان دمبله نامزدهای اصلی توپ طلا هستند بلکه به ‌نظر می‌رسد سال آینده و در سالهای بعدی هم همیشه از نامزدهای ‌این جایزه خواهند بود. ‌

