پیغام جالب بیرانوند به دیدار سوپرکاپ مقابل استقلال
برخلاف شایعات شکل گرفته در خصوص ناراحتی و قهر علیرضا بیرانوند با تراکتوریها بعد از ماجرای محرومیتش، او در آستانه سوپرکاپ، پیغام جالبی را برای همتیمیهایش ارسال کرد.
به گزارش ایلنا، در آستانه دیدار حساس سوپرجام فوتبال ایران، علیرضا بیرانوند که به دلیل محرومیت چهار ماهه ناشی از فسخ غیرقانونی قرارداد با پرسپولیس، قادر به همراهی تیم تراکتور در این بازی نخواهد بود، با انتشار استوری اینستاگرامی، برای همتیمیهای خود آرزوی موفقیت کرد.
بیرانوند در پیام خود خطاب به بازیکنان تراکتور نوشت: «پیشتون نیستم ولی قلبم با شماست رفقای عزیزم. امیدوارم محکم فصل جدید رو استارت بزنید، اولین قدم در فصل جدید همراه با اولین جام باشه. بهترینا تو بازی فردا براتون رقم بخوره.»
تیم تراکتور فردا در ورزشگاه نقش جهان اصفهان، در مقابل استقلال، قهرمان جام حذفی فصل گذشته، صفآرایی خواهد کرد. این دیدار، نخستین فرصت برای شاگردان اسکوچیچ جهت فتح جام در فصل جدید محسوب میشود و آنها با امید به شروعی قدرتمند، در پی ادامه روند موفقیتهای خود هستند.
غیبت علیرضا بیرانوند در این مسابقه، چالشی قابل توجه برای تیم تراکتور به شمار میرود و پیام روحیهبخش او، نخستین صحبتهای وی پس از دریافت حکم محرومیت سنگینش محسوب میشود.