سایت اسلوونیایی از خرید جدید باشگاه پرسپولیس خبر داده است.

به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس به دنبال جذب گریگور سیکوشک مدافع چپ اسلوونیایی است. این تازه ترین خبر نقل و انتقالاتی است که از اردوگاه قرمزها مخابره می‌شود. هاشمیان به دنبال تقویت خط دفاعی تیمش است و در فاصله چند روزه تا هفته اول لیگ برتر، همچنان اهداف خود را دنبال می‌کند.

بر همین اساس، یک رسانه کشور اسلوونی از علاقه و اقدام باشگاه پرسپولیس برای به خدمت گرفتن گریگور سیکوشک خبر داد. طبق ادعای این رسانه، چراغ سبزهایی نیز بین طرفین فرستاده شده که این انتقال را به سمت نهایی شدن هدایت می‌کند.



این مدافع اسلوونیایی با 176 سانتی متر قد و 31 سال سن، سابقه بازی در تیم های مختلف اسلوونی و حتی حضور در تیم ملی این کشور را در کارنامه دارد.

