خط و نشان مربی تراکتور برای استقلال در سوپرکاپ

به گزارش ایلنا، ویه‌کو میلتیچ عصر در نشست خبری پیش از بازی سوپرجام مقابل استقلال حاضر شد و در ابتدا گفت: خوشحالم که فردا اولین بازی رسمی فصل را داریم و خرسندم که در شهر زیبای اصفهان حضور داریم. ما برای این بازی آماده‌ایم و از انتظارات آگاه هستیم. شرایط‌مان کاملاً مهیاست و بی‌صبرانه منتظر فردا هستیم.

وی در خصوص دروازه‌بان تراکتور برای دیدار با استقلال بیان کرد: از ابتدای پیش‌فصل با چهار دروازه‌بان کار کرده‌ایم. محرومیت بیرانوند قابل درک است، اما سایر دروازه‌بانان آماده هستند و با آنها صحبت کرده‌ایم. شاید نبود بیرانوند در نگاه اول اتفاق خوبی نباشد، اما ممکن است منجر به نتیجه‌ای خوب شود. فردا هر کس درون دروازه قرار بگیرد، با تمام توان بازی خواهد کرد.

میلتیچ درباره نقل و انتقالات تراکتور گفت: پس از پایان فصل، برخی بازیکنان جدا شدند و چند نفر هم جذب کردیم. این اتفاق در فوتبال دنیا امری مرسوم است. ما بازیکنان جدید را با توجه به سبک بازی فوتبال ایران انتخاب کرده‌ایم. لیگ ایران سرعتی و قدرتی است و امیدوارم بازیکنان جدید به خوبی در تیم جا بیفتند. می‌دانم این نفرات با نهایت توان تلاش خواهند کرد.

وی ادامه داد: هنوز برای مقایسه تیم خودمان با رقبا زود است. ما به خودمان باور داریم و هر اتفاقی در فوتبال ممکن است رخ دهد. به نقاط ضعف و قوت خود واقف هستیم.

مربی تراکتور درباره استقلال تهران گفت: استقلال تیمی با سابقه و حریفی قابل احترام است. آنها در لیگ گذشته به دستاورد مدنظرشان نرسیدند و این فصل را با انگیزه بالا آغاز کرده‌اند. بازیکنان جدیدی جذب کرده‌اند و انتظار بازی فوق‌العاده‌ای را داریم. همزمان دو قهرمان مقابل هم قرار می‌گیرند. سال گذشته بازی‌ها پایاپای بود و ما می‌خواهیم قهرمانی را تکرار کنیم. گاهی بالا رفتن آسان‌تر از ماندن در اوج است. حریفان مقابل ما با انگیزه زیادی بازی می‌کنند. هشت روز دیگر نیز دوباره با استقلال روبه‌رو خواهیم شد و این از جذابیت‌های فوتبال است.

