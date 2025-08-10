خبرگزاری کار ایران
تیم ملی امید، شمس‌آذر را شکست داد!
کد خبر : 1672262
امروز در دیداری تدارکاتی، تیم شمس‌آذر قزوین با نتیجه یک بر صفر مقابل تیم ملی امید شکست خورد.

به گزارش ایلنا، امروز یکشنبه، تیم ملی امید ایران در ورزشگاه شهدای شهر قدس، یک بازی دوستانه با تیم شمس‌آذر قزوین انجام داد. این بازی که از ساعت ۱۷:۴۵ شروع شد، در نهایت با برد یک بر صفر تیم ملی امید به پایان رسید. تنها گل بازی را امیررضا شیخی‌راد به ثمر رساند.

تیم ملی امید، شمس‌آذر را شکست داد!

این مسابقه، آخرین بازی تدارکاتی شمس‌آذر در اردوی کوتاه مدت تهران بود تا برای فصل جدید آماده شوند.

در این بازی، چهره‌های مهمی از فدراسیون فوتبال هم حضور داشتند. علی خطیر و محمدرحمان سالاری از اعضای هیئت رئیسه، امیرمهدی علوی مدیر روابط عمومی و سخنگوی فدراسیون، و سمیه دهقانیان رئیس دپارتمان جوانان، از نزدیک این مسابقه را تماشا کردند.

 

