کاپ سوپرجام در اصفهان رویت شد
با نزدیک شدن به لحظه دیدار حساس سوپرجام فوتبال ایران بین تراکتور و استقلال، جام این رقابتها در محل نشست خبری سرمربیان، در معرض دید عموم و رسانهها قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، در آستانه برگزاری دیدار حساس سوپرجام فوتبال ایران، حال و هوای اصفهان کاملا فوتبالی شده است. در محل برگزاری نشست خبری سرمربیان دو تیم تراکتور و استقلال، لحظاتی پیش از آغاز کنفرانس مطبوعاتی، جام قهرمانی این رقابتها در برابر دیدگان خبرنگاران و دوربینها به نمایش گذاشته شد.
این نشست خبری با حضور نمایندگان فدراسیون فوتبال، مدیران ارشد دو باشگاه و جمع کثیری از اهالی رسانه همراه بود که نشان از اهمیت بالای این مسابقه برای هر دو طرف دارد.
رقابت سوپرجام امسال، جدالی بین تراکتور، قهرمان لیگ برتر، و استقلال، فاتح جام حذفی، خواهد بود. هر دو تیم با انگیزهای بالا برای فتح نخستین جام فصل، قدم به میدان رقابت میگذارند.
ورزشگاه نقش جهان اصفهان، میزبان این دیدار بزرگ، از چند روز گذشته آمادهسازیهای ویژهای را تجربه کرده تا پذیرای این مسابقه مهم باشد. در این بین از کاپ سوپرجام که با همان طراحی آشنای سالهای گذشته به نمایش درآمده بود نیز رونمایی شد.