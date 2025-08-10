خبرگزاری کار ایران
پوران زارع به تیم شهر ارکا پیوست

پوران زارع، مدافع میانی سابق تیم ملی والیبال ایران و بهترین مدافع لیگ برتر زنان در چندین دوره، به تیم شهر ارکا اضافه شد تا ترکیب این تیم بیش از پیش قدرتمند شود.

به گزارش ایلنا، پوران زارع، مدافع میانی باتجربه و پرافتخار والیبال زنان ایران، که سابقه بازی در تیم‌های مطرحی مانند پیکان و سایپا را دارد، رسماً به تیم شهر ارکا پیوست. زارع که در چند فصل متوالی عنوان بهترین مدافع میانی لیگ برتر زنان را از آن خود کرده، با حضورش نقش مهمی در تقویت خط دفاع این تیم ایفا خواهد کرد.

این در حالی است که پیش‌تر بازیکنان شاخصی همچون شبنم علیخانی، مهسا صابری، آیتک سلامت، مهسا کدخدا، نگار کیانی، مونا دریس و ندا چملانیان به جمع شهر ارکا اضافه شده بودند تا این تیم با ترکیبی قدرتمند و کامل آماده فصل جدید لیگ برتر شود.

