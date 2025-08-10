خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آزمون نهایی ستاره فرانسوی الاهلی پیش از سفر به هنگ‌کنگ

آزمون نهایی ستاره فرانسوی الاهلی پیش از سفر به هنگ‌کنگ
کد خبر : 1672210
لینک کوتاه کپی شد.

ستاره فرانسوی تازه‌وارد الاهلی، پیش از آغاز مأموریت بزرگ در سوپرجام، زیر ذره‌بین کادر فنی می‌رود.

به گزارش ایلنا، ماتیاس یایسل، سرمربی آلمانی الاهلی، قصد دارد در آخرین دیدار تدارکاتی تیم، وضعیت بدنی و فنی انزو میلو را ارزیابی کند تا میزان آمادگی او برای دیدار حساس برابر القادسیه در نیمه‌نهایی سوپرجام عربستان مشخص شود. این مسابقه ۲۰ آگوست در هنگ‌کنگ برگزار خواهد شد.

میلو ۲۳ ساله صبح شنبه وارد جزیره دریای سرخ شد تا مراسم رسمی معرفی خود را پشت‌سر بگذارد. او پس از بازگشت تیم از اردوی خارجی، از روز یکشنبه به تمرینات گروهی ملحق می‌شود. باشگاه الاهلی روز شنبه با انتشار پیام «میلو  ما را انتخاب کرد» در حساب رسمی خود، خبر عقد قرارداد سه‌ساله با این هافبک فرانسوی را تأیید کرد. این انتقال با پرداخت ۳۰ میلیون یورو به اشتوتگارت آلمان قطعی شد.

میلو  فوتبالش را در رده‌های پایه موناکو آغاز کرد و سال ۲۰۲۰ به تیم اول رسید. یک سال بعد راهی اشتوتگارت شد و در مجموع ۱۱۳ بازی برای این تیم انجام داد که حاصل آن ۲۲ گل و ۲۱ پاس گل بود. حالا او در الاهلی مأموریت دارد با تکنیک و توانایی بازی‌سازی‌اش، خط میانی تیم را برای فصل جدید تقویت کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور