به گزارش ایلنا، ماتیاس یایسل، سرمربی آلمانی الاهلی، قصد دارد در آخرین دیدار تدارکاتی تیم، وضعیت بدنی و فنی انزو میلو را ارزیابی کند تا میزان آمادگی او برای دیدار حساس برابر القادسیه در نیمه‌نهایی سوپرجام عربستان مشخص شود. این مسابقه ۲۰ آگوست در هنگ‌کنگ برگزار خواهد شد.

میلو ۲۳ ساله صبح شنبه وارد جزیره دریای سرخ شد تا مراسم رسمی معرفی خود را پشت‌سر بگذارد. او پس از بازگشت تیم از اردوی خارجی، از روز یکشنبه به تمرینات گروهی ملحق می‌شود. باشگاه الاهلی روز شنبه با انتشار پیام «میلو ما را انتخاب کرد» در حساب رسمی خود، خبر عقد قرارداد سه‌ساله با این هافبک فرانسوی را تأیید کرد. این انتقال با پرداخت ۳۰ میلیون یورو به اشتوتگارت آلمان قطعی شد.

میلو فوتبالش را در رده‌های پایه موناکو آغاز کرد و سال ۲۰۲۰ به تیم اول رسید. یک سال بعد راهی اشتوتگارت شد و در مجموع ۱۱۳ بازی برای این تیم انجام داد که حاصل آن ۲۲ گل و ۲۱ پاس گل بود. حالا او در الاهلی مأموریت دارد با تکنیک و توانایی بازی‌سازی‌اش، خط میانی تیم را برای فصل جدید تقویت کند.

