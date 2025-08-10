پسران جدید کرایف در اردیویسه: اسمیت، فنبومل، رید، یارک و دیگران
تحلیل ۹ استعداد متولد ۲۰۰۴ به بعد که آماده درخشش در لیگ هلند هستند.
به گزارش ایلنا، آژاکس، فاینورد و پیاسوی سالهاست بهعنوان سه کارخانه بزرگ پرورش استعداد در اروپا شناخته میشوند و در سالهای اخیر آلکمار هم به این جمع اضافه شده است.
اردیویسه از دیروز آغاز شد و قاره اروپا چشمبهراه نسل تازهای از «پسران کرایف» است. در ادامه، ۹ بازیکن جوان متولد ۲۰۰۴ به بعد را بررسی میکنیم که نوید درخشش در سطح اول فوتبال هلند را میدهند.
کیس اسمیت | آلکمار | هلند
پست: هافبک تهاجمی | سن: ۱۹ | قد: ۱.۸۵ | پا: راست
قهرمان و آقایگل یورو زیر ۱۹ سال، در آستانه فصل انفجاری قرار دارد. رئال مادرید و بارسلونا این «کپیِ دیبروینه» را که با آلکمار در ۲۰۲۳ قهرمان لیگ جوانان شد از نزدیک زیر نظر دارند. او در کنترل توپ، برتری در دوئلها، دریبل و شتابگیری از نیمفضاها میدرخشد.
۲۰۲۴-۲۵: ۳۰ بازی، ۲ گل، ۲ پاس گل
گیویرو رید | فاینورد | هلند
پست: دفاع راست | سن: ۱۹ | قد: ۱.۷۵ | پا: راست
قهرمان اروپا در رده زیر ۱۹ سال کنار کیس اسمیت. زمانی که رابین فنپرسی برای تماشای پسرش شاکیل به فاینورد میرفت، رید را هم برای این باشگاه جذب کرد. سومین هلندیِ کمسنوسال تاریخ است که در مرحله حذفی لیگ قهرمانان فیکس شده و یادآور دامفرایس است.
۲۰۲۴-۲۵: ۳۳ بازی، ۳ گل، ۸ پاس گل
میکا گوتس | آژاکس | بلژیک
پست: وینگر | سن: ۲۰ | قد: ۱.۷۶ | پا: راست
وینگری تکنیکی که ژانویه ۲۰۲۳ با یک میلیون یورو از خِنک آمد اما ثبات نداشت. در فضاهای تنگ بهراحتی مانور میدهد و در هر دو جناح بازی میکند. در بلژیک او را با ادن هازارد مقایسه کردهاند. یک خبرنگار بلژیکی میگوید:«بیشتر شبیه تروسار است. کمی هم شبیه هازارد، با این تفاوت که گوتس کمی سریعتر است.»
۲۰۲۴-۲۵: ۴۷ بازی، ۸ گل، ۷ پاس گل
لئو ساور | فاینورد | اسلواکی
پست: وینگر | سن: ۱۹ | قد: ۱.۸۴ | پا: راست
پس از انتقال قرضی موفق در نایمخن به روتردام برگشت، بهویژه در نیمفصل دوم درخشید. جثه خوبی دارد و با وجود سرعت نهچندان خارقالعاده، تکنیک نرم و دفع توپ و ورود به عمق از کنارهها همراه با پاسهای عمقی دقیق و شوتهای باکیفیت از ویژگیهای اوست.
۲۰۲۴-۲۵: ۳۲ بازی، ۷ گل، ۲ پاس گل
روم جیدن اووسو-اودورو | آلکمار | هلند
پست: دروازهبان | سن: ۲۱ | قد: ۱.۹۰ | پا: راست
حضور یک گلر همیشه به این فهرستها اعتبار میدهد. قهرمان لیگ جوانان ۲۰۲۳ با آلکمار که در نبردهای هوایی شجاع است و حسوحال خوبی در مهار پنالتی دارد. رفلکسهای زمینیاش قوی است هرچند در مهار دوم توپها گاهی مشکل دارد. با پا مطمئن است و تنوع پاسهای کوتاه و بلندش بالاست.
۲۰۲۴-۲۵: ۴۶ بازی، ۶۰ گل خورده، ۱۲ کلینشیت
یارک گاسیوروفسکی | پیاسوی | اسپانیا
پست: مدافع میانی | سن: ۲۰ | قد: ۱.۹۱ | پا: چپ
عضو تیم زیر ۱۹ سالههای اسپانیا که پس از کمبود دقایق در والنسیا، به ازای ۹.۸ میلیون یورو راهی آیندهوون شد و همین حالا سوپرجام را برده است. در دفاع از محوطه جریمه میدرخشد و به لطف قد ۱.۹۱، در هوا مطمئن است و در شروع مجددها در حمله هم خطرساز میشود. تکلهای نجاتبخش هم جزو داشتههای اوست.
۲۰۲۴-۲۵: ۱۹ بازی، بدون گل و پاس گل
جیوی زخیئل | اوترخت | هلند
پست: هافبک میانی | سن: ۲۱ | قد: ۱.۷۱ | پا: راست
«فانوس دریایی» اوترخت. محصول سابق فاینورد با استارت و قدرت بدنی توپ را از عقب میبرد و دوست دارد وارد محوطه حریف شود. تغییر جهتهای بلند دارد و از نظر فیزیکی به رابیو شبیه است. در دفاع، فضا را خوب میبندد و شوتهای زیادی را بلاک میکند. تهاجمی نیست اما از بدنش عالی استفاده میکند و جنگنده است.
۲۰۲۴-۲۵: ۲۷ بازی، ۲ گل، ۴ پاس گل
روبن فنبومل | پیاسوی | هلند
پست: وینگر | سن: ۲۱ | قد: ۱.۹۲ | پا: راست
با ۱۵.۸ میلیون یورو بهعلاوه پاداش از آلکمار آمد و در مسیر تبدیلشدن به گرانترین خرید تاریخ اردیویسه است. پسر مارک فنبومل با شوتهای پای راستِ قدرتمند و دوندگیهای بیشمار شناخته میشود. پروفایلش یادآور پریشیچ است و از چپ شروع میکند تا با کاتهای مورب به میانه برسد.
۲۰۲۴-۲۵: ۳۳ بازی، ۸ گل، ۵ پاس گل
جرتی موکیو | آژاکس | بلژیک
پست: مدافع میانی | سن: ۱۷ | قد: ۱.۸۲ | پا: چپ
دومین بازیکن کمسنوسال تاریخ آژاکس در لیگ و سومین گلزن کمسنِ تاریخ لیگ اروپا. چپپا و صاحب کورسهای بلند که بازی رو به جلو را دوست دارد. توپربایی میکند و سریع میدود. پاسهای بلند خوبی دارد اما هنوز در بازی ترکیبی باید رشد کند.
۲۰۲۴-۲۵: ۱۸ بازی، ۲ گل، بدون پاس گل
این فقط بخشی از نسل تازه اردیویسه است. استعدادهایی مثل وتر خوس و ارنست پوکو در آلکمار، ایزاک بابادی در پیاسوی، جیلند میچل در فاینورد، تایمن بلوکزیل در خرونینگن و کریستیان هلینسون در توئنته هم بهراحتی میتوانستند در این فهرست جا بگیرند.