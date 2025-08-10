آشنایی جنجالی یامال با خواننده آرژانتینی

به گزارش ایلنا، لامین یامال، قهرمان یورو ۲۰۲۴ با تیم ملی اسپانیا، در جشن تولد ۱۸ سالگی‌اش که اواسط جولای با حضور چهره‌های مشهور برگزار شد، میزبان نیکی نیکول، خواننده آرژانتینی بود. طبق گزارش‌ها، این دو در میانه مراسم صمیمیت خاصی نشان دادند که موجی از شایعات درباره آغاز یک رابطه عاشقانه به راه انداخت.

خاویر اویوس، خبرنگار اسپانیایی، در گفت‌وگویی با اشاره به این ماجرا گفت:«این فقط یک آشنایی نبود، از همان روز بین‌شان نوعی رابطه شکل گرفت. چرا می‌گویم نوعی رابطه؟ چون هنوز نامزد رسمی نیستند. خیلی زود است. نزدیکانشان به من گفتند که تازه در حال شناختن یکدیگر هستند و ممکن است این آشنایی به رابطه جدی تبدیل شود، اما فعلاً فقط در مرحله آشنایی‌اند و هر دو هیجان‌زده هستند.»

با این حال، به دلیل حضور بارسلونا در تور پیش‌فصل آسیا، یامال و نیکی نیکول در هفته‌های اخیر زمان زیادی را با هم نگذرانده‌اند. یامال که این فصل شماره ۱۰ افسانه‌ای بارسا را به‌تن خواهد کرد، خود را برای آغاز دفاع از عنوان قهرمانی لالیگا در فصل ۲۰۲۵-۲۶ آماده می‌کند.

انتهای پیام/