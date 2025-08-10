مهاجم جدید استقلال عازم اصفهان شد

به گزارش ایلنا، داکنز نازون، مهاجم جدید استقلال، ساعاتی قبل قراردادش را با باشگاه امضا کرد و مستقیم به فرودگاه مهرآباد رفت تا تیم را در سفر به اصفهان همراهی کند.

در کنار نازون، کلارنس سیدورف، مشاور تیم، نیز در این سفر حضور دارد و همراه با بازیکنان و کادر فنی، تیم را برای دیدار حساس سوپرجام همراهی می‌کند و مهمون ویژه استقلال به حساب می آید.

طبق شنیده ها کارت بازی نازون نیز صادر شده است و این بازیکن آماده است تا با پیراهن شماره ۹ در ترکیب استقلال به میدان برود. حضور همزمان نازون و سیدورف در کنار تیم پیش از پرواز، نشان از همبستگی و انگیزه بالای آبی‌پوشان برای موفقیت در رقابت پیش رو دارد.

فردا استقلال در دیداری حساس، در سوپرجام به مصاف تیم تراکتور خواهد رفت و همه نگاه‌ها به عملکرد تیم و بازیکنان جدید دوخته شده است.

