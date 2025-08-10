شکست سنگین تیم ملی فوتبال دختران زیر ۲۰ سال ایران مقابل ژاپن

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال دختران زیر ۲۰ سال ایران امروز یکشنبه ۱۹ مرداد در سومین و آخرین بازی خود از مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا به مصاف تیم قدرتمند ژاپن رفت. این مسابقه که در شرایطی حساس برگزار شد، با نتیجه ۱۱ بر صفر به سود ژاپن به پایان رسید.

شاگردان نیلوفر اردلان در نیمه اول با دریافت پنج گل مواجه شدند و در نیمه دوم هم شش گل دیگر وارد دروازه‌شان شد تا در مجموع نتیجه‌ای سنگین را در برابر حریف قدرتمند آسیایی ثبت کنند. این شکست بزرگ، امیدهای ایران برای راهیابی به مرحله نهایی را به طور قابل توجهی کاهش داد.

در ترکیب ابتدایی تیم ایران در این مسابقه آتنا توفیق، بیتا خزایی، مریم دینی، نازنین منصوری، مینا بابویه، فاطمه رضایی، سمانه قمری، پرنیا رحمانی، زینب خلیلی، مائده بی‌رنگ و زهرا خواجه‌زاده به میدان رفتند. بازیکنان ایران در این دیدار تلاش زیادی داشتند اما نتوانستند در برابر برتری مطلق ژاپنی‌ها مقاومت کنند.

پیش از این، تیم ملی دختران ایران در مرحله مقدماتی توانسته بود مقابل مالزی و گوام پیروز شود و با دو برد به این دیدار حساس رسید. اما شکست مقابل ژاپن، شانس صعود مستقیم به مرحله نهایی را از ایران گرفت و اکنون تنها در صورتی ایران می‌تواند به مرحله بعدی برسد که تیم چین تایپه در مقابل استرالیا شکست سنگینی را متحمل شود.

