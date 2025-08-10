بحران بزرگ در خط میانی منچسترسیتی: فودن و کوواچیچ هم مصدوم شدند
پپ گواردیولا در آستانه آغاز فصل جدید لیگ برتر با بحران مصدومیت در خط میانی روبهرو شده است.
به گزارش ایلنا، منچسترسیتی فصل را بدون سه مهره کلیدی خط میانی خود آغاز خواهد کرد. رودری به دلیل آسیبدیدگی کشاله ران سه بازی نخست لیگ را از دست میدهد و کواچیچ با مصدومیت از ناحیه تاندون آشیل احتمالاً تا اکتبر غایب خواهد بود. فودن نیز با یک مصدومیت تازه مواجه شده تا دایره انتخابهای گواردیولا به شدت محدود شود.
گواردیولا در نشست خبری خود با اشاره به گزینههای پست شماره ۶ گفت:«سه نفر داریم. کواچیچ تا سپتامبر یا اکتبر بیرون است، رودری بعد از شش ماه برمیگردد و نیکو گونزالس را داریم. بقیه هم میتوانند بازی کنند اما بیشتر تهاجمی هستند و دوست دارند در محوطه جریمه حریف باشند.»
با غیبت کواچیچ، گزینه ایدهآل جانشینی رودری، حالا شانس دوبارهای به نیکو گونزالس داده شده است؛ بازیکنی که پیشتر از سوی گواردیولا «مینیرودری» نامیده شده بود. همچنین احتمال دارد ایلکای گوندوغان یا تیانی ریندرس در نقش عمیقتری در زمین بازی کنند.
سیتی در سه دیدار ابتدایی مقابل ولورهمپتون، تاتنهام و برایتون بدون رودری و کواچیچ به میدان میرود و گواردیولا امیدوار است بازگشت سریعتر این بازیکنان، بحران خط میانی را مهار کند.