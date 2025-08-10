واکنش مربی تیم زنان ایران به شکست یازده گله مقابل ژاپن

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال دختران زیر ۲۰ سال ایران در دیداری دشوار مقابل ژاپن با نتیجه ۱۱-۰ شکست خورد.

نیلوفر اردلان، سرمربی تیم ملی فوتبال دختران زیر ۲۰ سال، پس از پایان این دیدار اظهار داشت: «ما می‌دانستیم که بازی سختی را در پیش داریم و تیم را برای شرایط سخت‌تری آماده کرده بودیم.»

او ادامه داد: «فکر می‌کنم این بازی تجربه خیلی خوبی برای فوتبال کشور ما بود. این دیدار نه تنها برای تیم ملی جوانان بانوان بلکه برای تیم ملی بزرگسالان نیز تجربه ارزشمندی محسوب می‌شود. این مسابقه نشان داد که سطح فوتبال بانوان ایران با تیم اول آسیا چقدر فاصله دارد و برای پیشرفت و طی کردن مسیر توسعه باید تلاش زیادی انجام شود.»

اردلان تاکید کرد که این بازی می‌تواند نقطه شروعی برای بهبود شرایط و ارتقای فوتبال زنان ایران باشد.

