خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش مربی تیم زنان ایران به شکست یازده گله مقابل ژاپن

واکنش مربی تیم زنان ایران به شکست یازده گله مقابل ژاپن
کد خبر : 1672168
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی فوتبال دختران زیر ۲۰ سال ایران در دیداری سخت مقابل ژاپن با نتیجه ۱۱-۰ شکست خورد. نیلوفر اردلان، سرمربی تیم،این تجربه را برای فوتبال ایران مفید و آموزنده دانست.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال دختران زیر ۲۰ سال ایران در دیداری دشوار مقابل ژاپن با نتیجه ۱۱-۰ شکست خورد.

نیلوفر اردلان، سرمربی تیم ملی فوتبال دختران زیر ۲۰ سال، پس از پایان این دیدار اظهار داشت: «ما می‌دانستیم که بازی سختی را در پیش داریم و تیم را برای شرایط سخت‌تری آماده کرده بودیم.»

او ادامه داد: «فکر می‌کنم این بازی تجربه خیلی خوبی برای فوتبال کشور ما بود. این دیدار نه تنها برای تیم ملی جوانان بانوان بلکه برای تیم ملی بزرگسالان نیز تجربه ارزشمندی محسوب می‌شود. این مسابقه نشان داد که سطح فوتبال بانوان ایران با تیم اول آسیا چقدر فاصله دارد و برای پیشرفت و طی کردن مسیر توسعه باید تلاش زیادی انجام شود.»

اردلان تاکید کرد که این بازی می‌تواند نقطه شروعی برای بهبود شرایط و ارتقای فوتبال زنان ایران باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور