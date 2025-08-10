شماره ۹ پرافتخار استقلال به خرید جدید این باشگاه رسید
شماره ۹ پرافتخار استقلال که همیشه نماد قدرت و گلزنی بوده، به نازون خرید جدید استقلال رسیده است. نازون با پیوستن رسمی به استقلال، قرار است فصل جدید را با پیراهن شماره ۹ آغازکند.
به گزارش ایلنا، در تاریخ پرافتخار استقلال، بازیکنان بزرگی این شماره را به تن کردهاند که هر یک با سبک بازی و تواناییهای خاص خود توانستهاند جایگاهی ویژه در ذهن هواداران پیدا کنند.
یکی از شاخصترین این بازیکنان آرش برهانی است؛ مهاجمی سرعتی، فرصتطلب و هوشمند که سالها با گلهای حساس خود، آبیپوشان را در مسیر موفقیت نگه داشت. برهانی با گلزنیهای پیاپی، عنوان آقای گل لیگ برتر را کسب کرد و به یکی از محبوبترین مهاجمان تاریخ باشگاه تبدیل شد. سرعت انفجاری، جاگیری بینقص او را به چهرهای ماندگار برای شماره ۹ استقلال تبدیل کرد.
کاوه رضایی نیز دیگر مهاجمی است که در مقطعی این شماره را بر تن کرد و با شوتهای دقیق، بازیسازی هوشمندانه و گلهای مهمش نقش پررنگی در موفقیتهای تیم داشت. او در زمان حضورش توانست در مسابقات حساس عملکردی درخشان ارائه دهد و جایگاه شماره ۹ را در سطح بالا نگه دارد.
مهدی مهدیپور هم از مهر ۱۳۹۹ به استقلال پیوست و با شماره ۹ در ترکیب تیم بازی کرد. هرچند او بیشتر بهعنوان هافبک شناخته میشد، اما در برخی مقاطع در خط حمله به کار گرفته شد و با تلاش و تعهد، وظیفه حفظ اعتبار این شماره را بر عهده گرفت.
در فصل گذشته، محمدرضا آزادی پیراهن شماره ۹ استقلال را به تن کرد. او با انگیزه و پشتکار در خط حمله به میدان رفت و سعی کرد با عملکرد خود به تیم کمک کند و یادآور مسیر بزرگان پیش از خود باشد.
وحالا نازون با بهدست آوردن پیراهن شماره ۹ استقلال، وارد مسیری شده که پیشتر بازیکنان بزرگ و باتجربهای آن را طی کردهاند؛ شمارهای که نه تنها نشاندهنده جایگاه ویژه در ترکیب تیم است، بلکه بار مسئولیت بزرگی را نیز به همراه دارد. این پیراهن نماد اعتماد هواداران و باشگاه به توانایی گلزنی و رهبری مهاجم است، و نازون با توجه به پیشینه و انگیزهاش، آماده است تا این مسئولیت خطیر را به بهترین نحو به دوش بکشد و نام خود را در تاریخ پرافتخار استقلال را ثبت کند.
شماره ۹ استقلال نه فقط یک شماره، بلکه نمادی از قدرت، مسئولیت و امید به گلزنی است. بازیکنانی که این پیراهن را بر تن میکنند، باید فشار و انتظار هواداران را بپذیرند و با تلاش بیوقفه، این میراث را زنده نگه دارند. از گذشته تا امروز، این شماره بخشی جدانشدنی از تاریخ باشگاه بوده و هر نسل از بازیکنان، آن را با افتخار به نسل بعدی سپرده است.