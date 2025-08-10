نازون: خوشحالم به استقلال پیوستم و امیدوارم برای قهرمانی بجنگیم
داکنز نازون پس از پیوستن به استقلال از انگیزه بالا و اشتیاقش برای موفقیت در این تیم سخن گفت.
به گزارش ایلنا، داکنز نازون در اولین مصاحبه پس از پیوستن به استقلال، از خوشحالی خود بابت حضور در این تیم و امیدواری به کسب قهرمانی در فصل پیش رو سخن گفت.
او اظهار داشت:«خیلی خوشحالم که به استقلال پیوستم و امیدوارم امسال برای قهرمانی بجنگیم و بتوانیم هواداران عزیز را خوشحال کنیم.»
نازون درباره شناختش از هواداران و تیم استقلال گفت:«شناخت خوبی از استقلال دارم. این تیم یکی از بزرگان فوتبال آسیاست و قهرمانی در آسیا را در کارنامه دارد. همچنین در گذشته با چند بازیکن ایرانی از جمله علی کریمی همبازی بودهام و از آنها درباره استقلال اطلاعات کسب کردهام.»
او همچنین درباره فضای ورزشگاههای ایران بیان کرد:«بسیار درباره هواداران استقلال شنیدهام و میدانم آنها هوادارانی پرشور و پرانرژی هستند. بسیار هیجانزدهام که بتوانم این شور و حال را از نزدیک تجربه کنم.»