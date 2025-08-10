خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نازون: خوشحالم به استقلال پیوستم و امیدوارم برای قهرمانی بجنگیم

نازون: خوشحالم به استقلال پیوستم و امیدوارم برای قهرمانی بجنگیم
کد خبر : 1672107
لینک کوتاه کپی شد.

داکنز نازون پس از پیوستن به استقلال از انگیزه بالا و اشتیاقش برای موفقیت در این تیم سخن گفت.

به گزارش ایلنا، داکنز نازون در اولین مصاحبه پس از پیوستن به استقلال، از خوشحالی خود بابت حضور در این تیم و امیدواری به کسب قهرمانی در فصل پیش رو سخن گفت.

او اظهار داشت:«خیلی خوشحالم که به استقلال پیوستم و امیدوارم امسال برای قهرمانی بجنگیم و بتوانیم هواداران عزیز را خوشحال کنیم.»

نازون درباره شناختش از هواداران و تیم استقلال گفت:«شناخت خوبی از استقلال دارم. این تیم یکی از بزرگان فوتبال آسیاست و قهرمانی در آسیا را در کارنامه دارد. همچنین در گذشته با چند بازیکن ایرانی از جمله علی کریمی همبازی بوده‌ام و از آن‌ها درباره استقلال اطلاعات کسب کرده‌ام.» 

او همچنین درباره فضای ورزشگاه‌های ایران بیان کرد:«بسیار درباره هواداران استقلال شنیده‌ام و می‌دانم آن‌ها هوادارانی پرشور و پرانرژی هستند. بسیار هیجان‌زده‌ام که بتوانم این شور و حال را از نزدیک تجربه کنم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور