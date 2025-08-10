دخیا: بابت جدایی از منچستریونایتد پشیمان نیستم
داوید دخیا، دروازهبان فیورنتینا، پس از رویارویی دوباره با منچستریونایتد، تأکید کرد که از نحوه جدایی جنجالیاش در سال ۲۰۲۳ پشیمان نیست.
به گزارش ایلنا، داوید دخیا که پس از ۱۲ سال و ۵۴۵ بازی رسمی برای منچستریونایتد در تابستان ۲۰۲۳ با پایان قراردادش جدا شد، در دیدار دوستانه پیشفصل با فیورنتینا به الدترافورد بازگشت. او درباره جداییاش گفت:«نه، فوتبال همین است و همیشه همه چیز در کنترل تو نیست. این باشگاه یکی از بهترین مقاطع زندگی من بود و همیشه بابت این سالها سپاسگزارم.»
یونایتد پس از خروج دخیا آندره اونانا را به خدمت گرفت، اما عملکرد پرخطای گلر کامرونی باعث شده برخی جدایی دخیا را اشتباهی بزرگ بدانند. با این حال، او از ورود به این بحث خودداری کرد و تنها به قدردانی از باشگاه و هواداران پرداخت.
دخیا پس از جدایی یک سال از فوتبال دور بود و حتی به بازنشستگی فکر میکرد، اما با بازگشت به میادین و پیوستن به فیورنتینا دوباره انگیزه گرفت:«احساس خوبی دارم، باشگاه مثل یک خانواده است و امیدوارم امسال با هم به موفقیت برسیم.»
دیدار دوستانه یونایتد و فیورنتینا با تساوی ۱-۱ به پایان رسید و شیاطین سرخ در ضربات پنالتی ۵-۴ پیروز شدند. دخیا که تا سال ۲۰۲۸ با فیورنتینا قرارداد دارد، این بازی را یک روز خاص و احساسی توصیف کرد.