مربی سابق، استقلال را محکوم کرد!

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته وضعیت بازیکنان پس از بررسی دقیق و کارشناسی پرونده‌های مطرح شده، آرای خود را در خصوص شکایات تعدادی از بازیکنان علیه باشگاه‌ها صادر کرد. در یکی از این پرونده‌ها، حمید بی‌غم از باشگاه مس سونگون ورزقان شکایت کرده بود که در نهایت این باشگاه به پرداخت مبلغ 6 میلیارد و 960 میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین مبلغ 267 میلیون و 960 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. در همین پرونده، کمیته وضعیت نسبت به مابقی خواسته‌های مطرح شده حکم به بی‌حقی داد.

در پرونده دیگری که مربوط به شکایت محمد حسینی از باشگاه سایپا بود، کمیته وضعیت باشگاه سایپا را به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 800 میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین مبلغ 107 میلیون و 800 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم کرد.

همچنین، با توجه به شکایت شهریار طاحونی از عقبل کعبی، بازیکن تیم پالایش نفت بندرعباس، کمیته وضعیت کعبی را به پرداخت مبلغ 4 میلیارد و 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 173 میلیون و 250 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم کرد.

در ادامه، پرونده شکایت حسین مددی از باشگاه پارس جنوبی جم نیز مورد بررسی قرار گرفت و این باشگاه به پرداخت مبلغ 4 میلیارد و 760 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 182 میلیون و 875 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در نهایت، در پرونده شکایت حمیدرضا رجبی از باشگاه استقلال، کمیته وضعیت باشگاه استقلال را به پرداخت مبلغ 25 میلیارد و 410 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 978 میلیون و 285 هزار ریال بابت هزینه دادرسی محکوم کرد. همچنین در این پرونده، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 20 میلیارد ریال، قرار رد صادر کرد.

انتهای پیام/