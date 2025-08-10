انتقاد صریح محمد صلاح از یوفا پس از شهادت پله فلسطین

به گزارش ایلنا، محمد صلاح پس از آنکه این نهاد فوتبالی در پیامی به شهادت سلیمان العبید، فوتبالیست فلسطینی مشهور به «پله فلسطین» ادای احترام کرد، یوفا را به چالش کشید.

یوفا در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خداحافظ سلیمان العبید، پله فلسطین. استعدادی که حتی در تاریک‌ترین روزها به هزاران کودک امید بخشید.» صلاح با بازنشر این پیام خطاب به یوفا نوشت: «می‌توانید به ما بگویید او چطور، کجا و چرا کشته شد؟»

براساس بیانیه فدراسیون فوتبال فلسطین، العبید روز ششم اوت در حالی که منتظر دریافت کمک‌های انسانی در غزه بود، بر اثر حمله هوایی اسرائیل جان خود را از دست داد. العبید متولد غزه در سال ۱۹۸۴ بود و در سال ۲۰۰۷ برای نخستین‌بار پیراهن تیم ملی فلسطین را به تن کرد. او که توانایی بازی در پست مهاجم و وینگر را داشت، ۱۹ بار برای کشورش به میدان رفت و دو گل به ثمر رساند.

در دوران حرفه‌ای، العبید برای تیم‌های خدمات الشاطئ، مرکز شباب الامعری و غزه اسپورت بازی کرد. فدراسیون فوتبال فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کرد:«سلیمان العبید، بازیکن پیشین تیم ملی فلسطین، در حمله اسرائیل به غیرنظامیانی که منتظر دریافت کمک‌های انسانی در جنوب غزه بودند، کشته شد. او در طول دوران حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ گل به ثمر رساند و به یکی از بزرگ‌ترین ستارگان فوتبال فلسطین بدل شد.»

صلاح پیش‌تر نیز در خصوص جنگ اظهارنظر کرده بود. او در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، یازده روز پس از آغاز تشدید درگیری‌ها، خواستار پایان «کشتار» در غزه شد و نوشت:«همیشه در چنین زمان‌هایی صحبت کردن آسان نیست. خشونت بیش از حد بوده و بی‌رحمی‌های دلخراش زیادی رخ داده است... همه جان‌ها مقدس هستند و باید محافظت شوند.»

