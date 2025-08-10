خرید جدید الاهلی از آلمان: چشم در چشم شاهین عربستان!

به گزارش ایلنا، انزو میلو ۲۳ ساله که محصول آکادمی موناکو است، پس از تجربه بازی در تیم اول این باشگاه در سال ۲۰۲۰، در تابستان ۲۰۲۱ به اشتوتگارت پیوست و به سرعت به یکی از بازیکنان کلیدی تیم آلمانی تبدیل شد. نمایش‌های درخشان او باعث جلب توجه باشگاه‌های بزرگ اسپانیا، انگلیس و آلمان شد.

میلو در فصل گذشته بوندسلیگا ۲۹ بازی انجام داد و آمار ۶ گل و ۵ پاس گل را به ثبت رساند. او در ۸ بازی لیگ قهرمانان اروپا نیز ۲ گل زد و ۳ پاس گل داد و با دقت پاس بیش از ۸۵ درصد، جایگاهش را به عنوان یکی از بهترین هافبک‌های هجومی لیگ آلمان تثبیت کرد. این بازیکن همچنین سابقه بازی در تیم‌های ملی پایه فرانسه را دارد و در المپیک ۲۰۲۴ پاریس برای تیم زیر ۲۳ سال فرانسه ۸ بازی انجام داد که یکی از گل‌هایش در فینال برابر اسپانیا به ثمر رسید.

ماتیاس یایسل، سرمربی الاهلی، در مراسم معارفه میلو گفت: «این انتقال پس از بررسی دقیق انجام شد. او ترکیبی از کیفیت فنی و انضباط تاکتیکی دارد و تجربه بازی در لیگ قدرتمند آلمان او را از نظر بدنی و سرعت بازی آماده کرده است. انتظار داریم در کنار سایر بازیکنان تأثیر مهمی در تیم بگذارد.»

میلو پیش از آغاز تمرینات، به همراه خانواده‌اش به منطقه دریایی «شیبارة» در پروژه دریای سرخ رفت و از طبیعت و مهمان‌نوازی عربستان لذت برد. او طی دو روز آینده به تمرینات الاهلی ملحق می‌شود تا طبق برنامه آماده‌سازی تیم، فصل جدید را آغاز کند.

تصاویر رونمایی از ستاره جدید الاهلی هم نکات جذابی داشت؛ از دود کردن اسفند تا عکس گرفتن با شاهین و قهوه عربی در بدو ورود. حالا لیگ عربستان یک ستاره تراز اول جدید دارد.

