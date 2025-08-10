به گزارش ایلنا، مرحله انتخابی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال دختران آسیا در حالی به روز دوم رسید که تیم ملی ایران با کسب دومین پیروزی پیاپی، شانس خود را برای حضور در جمع هشت تیم برتر قاره زنده نگه داشت. شاگردان نیلوفر اردلان تا کنون در مالزی برابر گوام و کشور میزبان به میدان رفته و با ارائه نمایشی حساب‌شده و پرانرژی، با نتایج ٢ بر صفر و ٣ بر صفر پیروز شده‌اند.

این برد دومین پیروزی متوالی تیم ملی در رقابت‌های انتخابی بود. دختران ایران پیش از این در گام نخست نیز موفق به شکست حریف خود شده بودند و حالا با شش امتیاز و تفاضل گل مثبت پنج در رده د‌وم جدول گروه F ایستاده‌اند.

با توجه به حضور ژاپن در این گروه و تفاضل گل ٢١+ این تیم، صدرنشینی در گروه روی کاغذ غیرممکن است مگر اینکه تیم ملی دست به کاری تاریخی بزند و مقابل ژاپن به پیروزی برسد.

اما آنچه این روزها اهمیت بیشتری دارد، جایگاه ایران در جدول مقایسه‌ای تیم‌های صدرنشین و بهترین تیم‌های دوم است چراکه فرمول صعود در این مرحله، رقابت را بسیار فشرده کرده است.

طبق مقررات مسابقات، علاوه بر تیم‌های صدرنشین هر گروه، سه تیم برتر دوم نیز به مرحله نهایی راه پیدا می‌کنند. بنابراین، ایران نه‌تنها باید به جایگاهش در گروه فکر کند، بلکه باید اختلاف گل و امتیازش را با سایر مدعیان مقایسه کند. در حال حاضر، تیم‌هایی مثل اردن (11+)، کره‌جنوبی (10+)، چین تایپه (7+) و لبنان (2+) شش امتیازی و با تفاضل‌های مذکور در جدول برترین تیم‌های دوم هستند و کوچکترین لغزش می‌تواند معادلات صعود را تغییر دهد.

شرایط برای ایران در روز پایانی گروه به این صورت است: دیدار حساس برابر ژاپن، یکشنبه ۱۹ مرداد که می‌تواند سرنوشت همه چیز را تعیین کند. ایران برای صعود به عنوان صدرنشین باید از ژاپن سه امتیاز کامل را بگیرد یا برای اینکه بتوانیم به عنوان یکی از سه تیم برتر دوم بدون اما و اگر صعود کنیم، باید به یک تساوی دست پیدا کنیم تا راهی مرحله نهایی شویم. اما اگر شکست رخ دهد، همه نگاه‌ها به نتیجه دیدار چین‌تایپه مقابل استرالیا خواهد بود. در این سناریو، دختران ایران باید با اختلاف کم نتیجه را به ژاپن واگذار کنند و امیدوار باشند که چین‌تایپه با اختلاف زیاد به استرالیا ببازد تا تفاضل گل برتری خود را حفظ کنند.

اینکه ایران پس از دو بازی با آمار پنج گل‌زده و بدون گل‌خورده به میدان آخر رسیده، یک نکته مثبت بزرگ است. عملکرد خط دفاعی تیم، همراه با واکنش‌های مطمئن دروازه‌بان و انسجام در خط میانی، باعث شده تا شاگردان اردلان در دو دیدار گذشته کمترین موقعیت خطرناک را به حریفان بدهند. در خط حمله نیز ترکیب مریم دینی و پرنیا رحمانی تا اینجای کار مؤثر بوده و به تیم کمک کرده تا از موقعیت‌ها نهایت استفاده را ببرد.

با این حال، دیدار با ژاپن آزمونی سخت‌تر از دو بازی قبل خواهد بود. ژاپن همواره یکی از قدرت‌های سنتی فوتبال زنان آسیا بوده و در رده‌های پایه نیز از ساختار و برنامه‌ریزی منسجم بهره می‌برد. برای عبور از این مانع، ایران باید علاوه بر تمرکز دفاعی بالا، از ضدحملات سریع و استفاده بهینه از ضربات ایستگاهی سود ببرد.

یکشنبه، روزی است که ممکن است نام دختران ایران را وارد تاریخ کند؛ روزی که می‌تواند رؤیای حضور در مرحله نهایی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا را به واقعیت تبدیل کند. حالا همه منتظرند ببینند آیا شاگردان اردلان می‌توانند با عبور از پیچ آخر، به مقصد برسند یا خیر.

انتهای پیام/