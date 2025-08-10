بازگشت سیدورف به تمرینات استقلال/ تمجید از آمادگی بدنی بازیکنان
کلارنس سیدورف پس از سه ماه غیبت به ایران بازگشت و با حضور در تمرین استقلال، وضعیت بدنی بازیکنان را عالی توصیف کرد و آن را عاملی مهم برای موفقیت فصل آینده دانست.
به گزارش ایلنا، کلارنس سیدورف بعد از نزدیک به سه ماه دوری از تمرینات استقلال و بازگشت به محل زندگیاش، بار دیگر به ایران بازگشت و در تمرینات استقلال حضور یافت.
سیدورف درحالی دوباره در تمرین استقلال رؤیت شد که بعد از متزلزلشدن جایگاه علی نظریجویباری در استقلال، او نیز در آستانه جدایی از این باشگاه قرار گرفته بود؛ چراکه عنوان شغلی وی مشاور مدیرعامل باشگاه استقلال درج شده است.
بعد از اینکه موضوع برکناری جویباری تا حدی فروکش کرد، او بلافاصله برای سیدورف بلیت سفر به تهران را تهیه کرد تا این چهره بار دیگر در تمرینات استقلال حاضر شود. گرچه برخی حضور سیدورف در تمرینات استقلال را نوعی قدرتنمایی از سوی مدیرعامل استقلال تلقی میکنند، اما بههرحال این موضوع باعث شد تا مشاور هلندی مدیرعامل باشگاه استقلال به تعریف و تمجید از وضعیت بدنی بازیکنان استقلال بپردازد و از عملکرد آنها ابراز رضایت کند.
در همین راستا سیدورف صحبتی هم با ساپینتو داشته و به سرمربی استقلال گفته وضعیت بدنی بازیکنان استقلال بسیار خوب است. سیدورف درباره خرید برخی بازیکنان نیز با سرمربی استقلال به گفتوگو نشسته، اما موارد مطرحشده مسکوت مانده است. اگر به یاد بیاوریم فصل پیش استقلال با مشکلات بدنی مواجه بود اما این روزها هر کارشناسی پا به تمرین استقلال میگذارد از آمادگی فوقالعاده بدن بازیکنان استقلال ابراز رضایت میکند.
نوع دویدن و چالاکی بازیکنان استقلال به گونهای است که تفاوتها را به طور ملموس در دید هر بینندهای پدیدار میکند. بدون شک اگر این آمادگی به درون فصل بیست و پنجم بکشد، استقلال هیچ کم و کاستی برای کسب برتری در بازیهای پیش رو نخواهد داشت و به احتمال زیاد نتایج قابل قبولی را به دست خواهد آورد.
به هرحال وقتی سیدورف از آمادگی بدنی بازیکنان استقلال ابراز خرسندی میکند، احتمالاً اتفاقات مثبتی رخ داده است. حضور سیدورف نیز در فینال سوپر جام میتواند نقطه انگیزشبخشی برای استقلال باشد.