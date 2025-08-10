پردردسرترین خرید پرسپولیس: محروم و گرانقیمت!
پرسپولیس با جذب تیوی بیفوما متحمل دردسرهای زیادی شده است.
به گزارش ایلنا، تیوی بیفوما به نوعی امیدوارکنندهترین خرید سرخها در بازار تابستانی نقل و انتقالات به حساب میآید. بیفوما فصل خوبی را در استقلال خوزستان سپری کرد و در حالی که همه تیمهای بزرگ به دنبالش بودند از پرسپولیس سر درآورد. این هافبک کنگویی – فرانسوی در بازیهای تدارکاتی پرسپولیس شرایط خوبی داشته و کاملاً آماده به نظر میرسد تا جایی که هم اورونوف هم عالیشاه فعلاً بعد از او گزینههای دوم و سوم برای پست وینگر چپ در تیم هاشمیان به حساب میآیند.
با این وجود بهترین خرید پرسپولیس در تابستان هم ماجراهای زیادی داشته و انگار قرار نیست بابت جذب این بازیکن آب خوش از گلوی باشگاه و هواداران پرسپولیس پایین برود.
بعد از ختم موقت غائله رقم رضایتنامه او با باشگاه استقلال خوزستان حالا مسأله محرومیت او از سوی فیفا دردسرساز شده است. جمعه شب مشخص شد این بازیکن به خاطر شکایت ایجنت خارجیاش از سوی فیفا شش ماه محروم و بیش از 266 هزار یورو جریمه شده است. بلافاصله بعد از انتشار این خبر باشگاه پرسپولیس در واکنش به بحران ایجاد شده اعلام کرد این خبر جدید نیست و قرار شده بیفوما به تعهدش عمل کرده و باشگاه هم پیگیر پرداخت جریمه است.
در واقع اگر بیفوما این جریمه را پرداخت کند محرومیت شش ماهه اعمال نخواهد شد اما واقعیت اینکه فعلاً این بازیکن محروم است و تا وقتی که پول را پرداخت نکند نمیتواند برای پرسپولیس بازی کند. از طرفی پرسپولیس اعلام کرده این جریمه پرداخت خواهد شد و اینطور به نظر میرسد که خود باشگاه میخواهد این جریمه را پرداخت کرده و از مطالبات بیفوما کسر کند چرا که معمولاً باشگاهها در این مواقع به کمک بازیکنان خود میآیند تا مشکل هر چه سریعتر حل شود.
از سوی دیگر استقلال خوزستان بیخیال آن 400 هزار دلاری که برای رضایتنامه بیفوما با پرسپولیس توافق کرده بود، نمیشود و همین سه روز قبل از پرسپولیس به کمیته وضعیت شکایت کرده است. در واقع با اینکه فعلاً با استعلام سازمان لیگ، پرسپولیس نباید آن 400 هزار دلار را پرداخت کند اما اگر کمیته وضعیت علیه پرسپولیس رأی دهد هزینههای بیفوما بسیار بیشتر هم خواهد شد و آن وقت است که باید پرسید جذب این بازیکن با این همه دردسر و این حجم از پرداختی ارزشش را داشت؟