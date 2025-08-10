خبرگزاری کار ایران
اشلوت: لیورپول مدعی است چون قهرمان شد، نه فقط به‌خاطر خریدهای تابستانی

اشلوت: لیورپول مدعی است چون قهرمان شد، نه فقط به‌خاطر خریدهای تابستانی
آرنه اشلوت پیش از دیدار سوپرجام انگلیس تأکید کرد که برچسب مدعی قهرمانی لیورپول نتیجه عملکرد و قهرمانی فصل گذشته است.

 به گزارش ایلنا، آرنه اشلوت، سرمربی لیورپول، در آستانه بازی کامیونیتی شیلد (سوپرجام) مقابل کریستال پالاس، در کنفرانس مطبوعاتی درباره برچسب مدعی قهرمانی که به‌دلیل قهرمانی فصل گذشته و نقل‌وانتقالات پرهزینه به لیورپول زده شده، صحبت کرد. 

اشلوت ۴۶ ساله با اطمینان گفت: «در اینکه ما مدعی هستیم چون فصل گذشته قهرمان شدیم و بازی‌های خوبی ارائه دادیم، شکی نیست.» او این برچسب را نهتنها به خریدهای جدید، بلکه به عملکرد کلی تیم نسبت داد. 

لیورپول در تابستان با جذب فلوریان ویرتز، هوگو اکیتیکه، جرمی فریمپونگ و میلوش کرکز تقویت شده و به بازیکنانی مثل بردلی بارکولا و الکساندر ایساک از نیوکاسل نیز علاقه نشان داده است.

 با این حال، این تیم با جدایی بازیکنان مهمی مثل ترنت الکساندر-آرنولد (رئال مادرید)، لوئیس دیاز (بایرن مونیخ) و جارل کوانسا (بایرلورکوزن) مواجه شده است.

اشلوت گفت: «همه تیم‌های لیگ برتر هزینه می‌کنند. اگر فقط به‌خاطر خریدهایمان مدعی باشیم، عجیب است، چون ما بازیکنان زیادی هم از دست داده‌ایم. جدایی دیاز و ترنت را نباید فراموش کرد.»

