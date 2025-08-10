پایان ماجراجویی ستاره برزیلی در رئال مادرید

به گزارش ایلنا، رینیر ژسوس، ستاره جوان برزیلی، پس از پنج سال حضور در رئال مادرید، سرانجام با نامه‌ای احساسی از باشگاه مادریدی خداحافظی کرد و راهی باشگاه اتلتیکومینیرو در برزیل شد. او که در فوریه ۲۰۲۰ با مبلغ ۳۰ میلیون یورو به عنوان ستاره آینده‌دار رئال معرفی شد، هرگز فرصت بازی رسمی در تیم اصلی رئال را نیافت و دوران حضورش پر از ناملایمات و فرصت‌های از دست رفته بود.

از آن روزی که فلورنتینو پرز پیراهن رئال را به رینیر اهدا کرد، تنها سه بازی برای تیم دوم (کاستیا) انجام داد و در چند بازی قرضی کوتاه‌مدت در اسپانیا، آلمان و ایتالیا حضور یافت. دوران همه‌گیری کرونا نیز مانع پیشرفت او شد و شرایطی دشوار برایش رقم زد. با این حال، رینیر همچنان به استعداد و توانایی‌های خود ایمان داشت و بارها گفته بود که سبک بازی‌اش تا حدی شبیه به کاکا، اسطوره برزیلی است.

در نامه خداحافظی خود، رینیر از باشگاه رئال مادرید به خاطر فرصت‌هایی که به او داده قدردانی کرده و از تلخی‌ها و ناکامی‌ها سخنی به میان نیاورده است. او نوشته: «در ۱۸ سالگی به اسپانیا آمدم تا رویای کودکی‌ام را دنبال کنم. باشگاهی که این امکان را فراهم کرد، هیچ‌کس جز رئال مادرید نبود، بزرگ‌ترین باشگاه دنیا و تیم محبوبم از کودکی. در این پنج سال، هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان انسان رشد کردم و الان با افتخار و رضایت قلبی قراردادم را به پایان می‌رسانم.»

رینیر حالا با انگیزه‌ای تازه به برزیل بازمی‌گردد تا مسیر جدیدی در فوتبال را آغاز کند و امیدوار است دوباره به سطح اول فوتبال بازگردد و شادی و رضایتی که تنها در خانه واقعی احساس می‌شود را بیابد. در این مدت، تیم پزشکی و کادر بدنسازی رئال، شامل فلیپه کاروالیو، رناتو والنسا و ماریو روچا، با تمرینات فردی و برنامه‌های ویژه، تلاش کردند او را آماده نگه دارند. کاروالیو درباره روند آماده‌سازی رینیر گفت: «ما به صورت روزانه وضعیتش را زیر نظر داشتیم؛ از تمرین‌ها، میزان آب‌رسانی بدن و وضعیت فیزیکی‌اش گرفته تا نحوه بازیابی بعد از تمرینات. این ارزیابی‌ها بسیار مثبت بودند و ما تمام تلاش‌مان را کردیم تا رینیر برای چالش‌های بعدی آماده باشد.»

این خداحافظی نشان‌دهنده پایان یک فصل سخت و شروع فرصتی جدید برای رینیر است، بازیکنی که مسیر دشواری را پشت سر گذاشت اما همچنان به آینده امیدوار است.

