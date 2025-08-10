سردار دورسون، معمای بزرگ پرسپولیس؛ نه ماندنی، نه رفتنی
سردار دورسون با قراردادی سنگین و شروط ویژه، به چالش بزرگ مدیران و کادرفنی پرسپولیس تبدیل شده و با پیشنهاد وسوسهکننده استقلال، جداییاش به یکی از جنجالیترین پروندههای نقلوانتقالات تابستانی بدل شده است.
به گزارش ایلنا، سردار دورسون مثل استخوان در گلوی پرسپولیس گیر کرده چرا که نه پایین میرود نه میتوان آن را از حلقوم باشگاه بیرون کشید.
در رسانهها و خبرگزاریها مدام اخباری در مورد لیست مازاد پرسپولیس شنیده میشود. بعد از رأی به ابقای فرشاد احمدزاده، دورسون و سعید مهری همچنان در لیست خروج هستند اما کار هر دو نفر با باشگاه گره خورده است.
دورسون که از مدتی قبل نشان داد با باشگاه پرسپولیس وارد یک جنگ سرد شده دنبال این است که تا شرایط را به سود خود کند. با اینکه ظاهراً دل او با پرسپولیس نیست و هاشمیان هم این مسأله را درک کرده و او را نمیخواهد اما خودش مدام میگوید میخواهم در پرسپولیس بمانم تا به نوعی باشگاه را در حالت آچمز نگه دارد. او بهدنبال این است تا با دریافت غرامتی سنگین از پرسپولیس جدا شود و به این راحتیها جدا نخواهد شد. از سوی دیگر مدیران باشگاه پرسپولیس هیچگونه اظهارنظری درباره او نمیکنند و با اینکه هاشمیان صراحتاً گفته این مهاجم را نمیخواهد و باشگاه باید بهجای او مهاجم خارجی دیگری بیاورد اما هرگونه اظهارنظر درباره دورسون میتواند بازی را به سود او کند و به باشگاه هزینههایی تحمیل کند.
از این جهت بازی موش و گربهای که طی دو هفته اخیر راه افتاده همچنان ادامه دارد با این تفاوت که هر چقدر به شروع فصل تازه نزدیک شویم وحید هاشمیان به باشگاه بیشتر فشار خواهد آورد که تکلیف بازیکنان مازاد مشخص و بهجای آنها بازیکن جدیدی گرفته شود تا تیم زودتر تکمیل شده و شکل بگیرد.
با این حال نکته جالب اینجاست که دورسون با پرسپولیس قراردادی 70میلیارد تومانی برای فصل آینده دارد و حاضر نیست بهراحتی از این پول بگذرد. او در قراردادش بندی دارد که در صورت جدایی کارتال میتواند قراردادش را فسخ کرده و به تیم دیگری برود که در این صورت هم او به پول فصل آیندهاش خواهد رسید. با این وجود پرسپولیس دنبال راهی مسالمتآمیز برای جدایی این بازیکن است که فعلاً به نتیجه مشخصی در مورد او نرسیده است.
آخرین اخبار حکایت از این دارد که دورسون گفته در ازای دریافت 350هزار دلار، یعنی تقریباً نصف مبلغ قراردادش در فصل آینده قرارداد خود را فسخ خواهد کرد که بیش از 30میلیارد تومان میشود. از سوی دیگر گفته میشود این مهاجم از استقلال پیشنهاد 1.5میلیون دلاری دارد و دنبال این است که هم از پرسپولیس 350هزار دلار غرامت بگیرد هم با استقلال قرارداد چرب و نرمی ببندد.
موضوع پیشنهاد استقلال به این مهاجم 33ساله ترک در حالی مطرح میشود که قبلتر شنیده میشد او از باشگاه ساکاریااسپور در کشورش پیشنهاد دارد که ظاهراً اگر هم اینچنین باشد مبلغ پیشنهادی آنها بسیار کمتر از استقلال خواهد بود و بعید نیست این بازکین بعد از حل و فصل قضیهاش با پرسپولیس یاغی جدید فوتبال باشگاهی ایران باشد و بعد از ماجرای عیسی آلکثیر که فرجامی نداشت داستان دیگری را در این خصوص بهوجود بیاورد.