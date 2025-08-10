چالش ۳۱ نفره؛ هاشمیان به دنبال خلوت کردن پرسپولیس

به گزارش ایلنا، از وقتی پرسپولیس به تهران برگشته تمرینات این تیم شلوغ‌تر هم شده است. بعد از پیوستن باکیچ و اوریه در آخرین روزهای اردوی ترکیه، در بازگشت به تهران دو بازیکن دیگر هم در تمرین تیم هاشمیان حاضر شدند. با در نظر گرفتن حضور حسین ابرقویی و محمد عمری تعداد بازیکنان حاضر در تمرین پرسپولیس به عدد 31 رسید که در نوع خود جالب توجه است.

این مسأله باعث شده تمرینات پرسپولیس بسیار شلوغ شده و وحید هاشمیان خواستار کم شدن بازیکنان تیمش باشد چرا که هم برنامه‌های تمرینی بهتر و مفیدتر اجرا می‌شود هم راحت‌تر می‌توان برای آماده‌سازی تیم و بازیکنان برنامه داشت.

در حال حاضر پرسپولیس سه دروازه‌بان، چهار مدافع میانی، دو مدافع راست، دو مدافع چپ(وحید امیری هم مدافع چپ در نظر گرفته شده)، 6 هافبک میانی شامل تدافعی و تهاجمی، سه وینگر چپ، دو بازیکن پست 10، چهار وینگر راست و پنج مهاجم نوک دارد.

البته این آمار با در نظر گرفتن بازیکنان جوان و کل نفرات حاضر در تمرین بررسی شده است و مثلاً بنیامین علیپور که از تیم نوجوانان آمده هم جزو مهاجمان در نظر گرفته شده است. به هر حال وحید هاشمیان تأکید کرده که تمرینات باید حتماً خلوت شوند و حداقل 6-5 نفر از این تعداد بازیکن باید کاسته شوند.

از آنجایی که ماجرای مازادها بشدت گره خورده فعلاً اخباری درباره قرض دادن برخی بازیکنان جوان به گوش می‌رسد و دوباره گفته می‌شود محمدحسین صادقی و مجتبی فخریان دو بازیکنی که همین امسال به پرسپولیس پیوستند شاید به تیم‌های دیگر قرض داده شوند. این مسأله در مورد یکی دو بازیکن جوان دیگر هم شنیده می‌شود و هیچ بعید نیست آنها هم به تیم‌های دیگر قرض داده شوند.

با این حساب اگر دو سه نفر مازاد شده و دو سه نفر هم قرض داده شوند تعداد بازیکنان حاضر در تمرین به آنچه هاشمیان می‌خواهد و استاندارد به نظر می‌رسد نزدیک خواهد شد. البته با توجه به فاصله کوتاه باقیمانده تا شروع فصل حتماً بهتر بود این اتفاق زودتر رخ می‌داد اما به نظر می‌رسد ماجرای قرض دادن بازیکنان جوان به تیم‌های دیگر نیز مثل مسأله جدایی بازیکنان مازاد کش خواهد آمد و شرایط تیم را تا یکی دو بازی اول تحت تأثیر قرار می‌دهد.

