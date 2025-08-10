گره عجیب نقل و انتقالات پرسپولیس

به گزارش ایلنا، در شرایطی که بیشتر هواداران پرسپولیس تصور می‌کردند نقل و انتقالات تیم محبوب‌شان تقریباً به پایان رسیده و با جذب یکی دو بازیکن جدید و خروج یکی دو بازکین دیگر پرونده نقل و انتقالات بسته خواهد شد اما به نظر می‌رسد گره کوری در بخش پایانی این ماجرا افتاده است.

بعد از ماندگار شدن فرشاد احمدزاده حالا صحبت از جدایی وحید امیری است و البته دورسون و مهری هم جزو نفراتی هستند که باید بروند اما هیچ کدام نمی‌روند. دورسون که گفته فقط در صورتی قراردادش را فسخ می‌کند که غرامت قابل توجهی بگیرد و سعید مهری هم حاضر به پرداخت 15 میلیارد تومان برای رضایتنامه نیست و جلسات مدیربرنامه‌های او با مدیران باشگاه پرسپولیس ادامه دارد. در مورد وحید امیری هیچ چیز مشخص نیست و نه او واکنشی نشان می‌دهد نه باشگاه اما تمام این نفرات هر روز در تمرین حضور دارند و در فاصله کوتاه باقیمانده تا شروع فصل کار خود را پی می‌گیرند. این در حالی است که گفته می‌شود بعد از منتفی شدن دو سه گزینه خارجی وحید هاشمیان دوباره اسم یک مدافع میانی دیگر را به باشگاه داده تا برای جذب او تلاش کنند.

همچنین در شرایطی که چند روز قبل گفته شد شهریار مغانلو در تیم الاتحاد کلبا ماندنی شده اما حالا صحبت از خیز دوباره پرسپولیس برای جذب او به میان آمده است.

در شرایطی که مغانلو جزو اهداف باشگاه پرسپولیس بود گفته شد او به قراردادش با باشگاه اماراتی پایبند است و یک فصل دیگر در این تیم می‌ماند اما ظاهراً درویش شخصاً می‌خواهد به دبی سفر کند تا مذاکره برای جذب این مهاجم را پیش ببرد. هاشمیان دنبال مهاجم نوکی است که بلندقامت و سرزن باشد و البته دورسون را هم نمی‌خواهد. او به مهاجمان جوان تیمش هم اعتماد و اعتقاد ندارد و دنبال مهاجمی ششدانگ می‌گردد که ظاهراً این مشخصات در شهریار مغانلو پیدا می‌شود اما جذب او اصلاً کار راحتی نیست.

با وجود این از آنجایی که هاشمیان همچنان یک مهاجم نوک، یک مدافع میانی و یک مدافع چپ می‌خواهد اگر قرار به جذب هر سه بازیکن در پست‌های مذکور باشد باید چهار بازیکن از پرسپولیس جدا شوند که به نظر می‌رسد مأموریت بسیار دشواری باشد چرا که تک تک نفراتی که بحث جدایی‌شان مطرح شده به راحتی از جمع سرخ‌ها جدا نخواهند شد.

