معمای یک نام جنجالی روی کمد رختکن قرمزها: از لیست مازاد خارج شد؟ (عکس)

معمای یک نام جنجالی روی کمد رختکن قرمزها: از لیست مازاد خارج شد؟ (عکس)
هواداران منچستریونایتد پس از مشاهده نام جیدون سانچو، وینگر مغضوب این تیم، روی یکی از کمدهای رختکن جدید مرکز تمرینی کارینگتون، دچار سردرگمی شدند.

به گزارش ایلنا،  سر جیم رتکلیف و مدیران باشگاه اخیراً از تأسیسات بازسازی‌شده کارینگتون بازدید کردند و در رختکن تازه‌تأسیس، یک کمد در گوشه سالن توجه‌ها را جلب کرد؛ کمدی که متعلق به سانچو بود، اما بدون شماره پیراهن.

سانچو در حال حاضر بخشی از «گروه تبعیدی» روبن آموریم است که شامل الخاندرو گارناچو، آنتونی و تایرل مالاسیا نیز می‌شود. این چهار بازیکن پس از بازگشت از آمریکا از تیم اصلی جدا شده‌اند و برنامه تمرینی متفاوتی با سایر بازیکنان دارند تا از آن‌ها جدا بمانند.

با این حال، در بازسازی 50 میلیون پوندی کارینگتون، برای هر چهار نفر جایگاهی در رختکن در نظر گرفته شده که هر کمد نیز مجهز به صفحه لمسی برای نمایش برنامه‌های روزانه است.

سانچو و هم‌تیمی‌هایش که در تور پیش‌فصل آمریکا حضور نداشتند، از سوی آموریم به یافتن باشگاه جدید توصیه شده‌اند.

مارکوس رشفورد توانست از این فهرست خارج شود و با عقد قرارداد قرضی یک‌ساله به بارسلونا بپیوندد؛ مهاجمی که دوشنبه گذشته در پیروزی 5-0 مقابل تیم کره‌ای «دائگو اف‌سی» اولین گل خود را برای آبی‌اناری‌ها به ثمر رساند و به نخستین انگلیسی پس از گری لینه‌کر تبدیل شد که برای بارسا گلزنی می‌کند.

 

