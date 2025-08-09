خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استوری جدید ستاره مدنظر استقلال: زندگی‌ام تغییر می‌کند!

استوری جدید ستاره مدنظر استقلال: زندگی‌ام تغییر می‌کند!
کد خبر : 1671811
لینک کوتاه کپی شد.

داکنز نازون که با توافق نهایی بین استقلال و کایسری‌اسپور راهی تهران می‌شود، با انتشار پیامی خبر از آغاز فصل تازه‌ای در زندگی و فوتبالش داد.

به گزارش ایلنا، انتقال داکنز نازون از کایسری‌اسپور به استقلال نهایی شد و تنها مراحل اداری و پزشکی باقی مانده است. با صدور ویزای همراه برای همسر این مهاجم ۳۱ ساله، آخرین موانع قانونی کنار گذاشته شده و انتظار می‌رود نازون امروز راهی تهران شود تا پس از انجام معاینات و ثبت قرارداد، به صورت رسمی به جمع شاگردان ماریو ساپینتو اضافه شود.

نازون که فصل گذشته آقای گل تیمش بود، پیش از سفر پیامی کوتاه اما جالب در صفحه شخصی‌اش منتشر کرد؛ او در ترکیبی از عربی و فرانسوی نوشت: «برای همیشه زندگی‌ام را تغییر دادم، الحمدلله. الله‌اکبر.»

استوری جدید ستاره مدنظر استقلال: زندگی‌ام تغییر می‌کند!

حضور نازون می‌تواند نقطه مثبتی در قدرت هجومی استقلال ایجاد کند، هرچند احتمال حضورش در دیدار سوپرجام هنوز مشخص نیست. با این حال، آبی‌پوشان و هواداران آن‌ها چشم‌انتظارند تا این مهاجم اهل هائیتی با تجربه گلزنی‌اش، بار هجومی تیم را در طول فصل به دوش بکشد و انتظارات را برآورده کند.

در روزهای آینده با انجام معاینات پزشکی و امضای قرارداد، وضعیت رسمی او برای بازی‌های پیش رو مشخص خواهد شد و باشگاه استقلال امیدوار است تا با اضافه شدن نازون، ترکیب هجومی خود را کامل‌تر و خطرناک‌تر کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور