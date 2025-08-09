به گزارش ایلنا، انتقال داکنز نازون از کایسری‌اسپور به استقلال نهایی شد و تنها مراحل اداری و پزشکی باقی مانده است. با صدور ویزای همراه برای همسر این مهاجم ۳۱ ساله، آخرین موانع قانونی کنار گذاشته شده و انتظار می‌رود نازون امروز راهی تهران شود تا پس از انجام معاینات و ثبت قرارداد، به صورت رسمی به جمع شاگردان ماریو ساپینتو اضافه شود.

نازون که فصل گذشته آقای گل تیمش بود، پیش از سفر پیامی کوتاه اما جالب در صفحه شخصی‌اش منتشر کرد؛ او در ترکیبی از عربی و فرانسوی نوشت: «برای همیشه زندگی‌ام را تغییر دادم، الحمدلله. الله‌اکبر.»

حضور نازون می‌تواند نقطه مثبتی در قدرت هجومی استقلال ایجاد کند، هرچند احتمال حضورش در دیدار سوپرجام هنوز مشخص نیست. با این حال، آبی‌پوشان و هواداران آن‌ها چشم‌انتظارند تا این مهاجم اهل هائیتی با تجربه گلزنی‌اش، بار هجومی تیم را در طول فصل به دوش بکشد و انتظارات را برآورده کند.

در روزهای آینده با انجام معاینات پزشکی و امضای قرارداد، وضعیت رسمی او برای بازی‌های پیش رو مشخص خواهد شد و باشگاه استقلال امیدوار است تا با اضافه شدن نازون، ترکیب هجومی خود را کامل‌تر و خطرناک‌تر کند.

