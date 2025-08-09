به گزارش ایلنا، ادن هازارد که در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ و تنها در ۳۲ سالگی از فوتبال خداحافظی کرد، حالا در پادکست زک نانی درباره گذشته و حال زندگی‌اش صحبت کرده است. هازارد که در چلسی و تیم ملی بلژیک یکی از بهترین بازیکنان جهان بود، چهار فصل پایانی دوران حرفه‌ای را در رئال مادرید گذراند؛ جایی که هرگز نتوانست ثبات و تاثیرگذاری سابقش را تکرار کند.

هازارد درباره مسیر فوتبالی فرزندانش گفت:«سه پسر بزرگم در رایو ماخادائوندا بازی می‌کنند. پسر اولم ۱۴ ساله است. پسر دومم یک سال در آکادمی رئال مادرید بود اما یک‌سال‌ونیم پیش به رایو آمد. این همان باشگاهی است که برادران هرناندز و حتی رودری، برنده توپ طلا، فوتبالشان را از آنجا آغاز کردند. باشگاه بسیار خوبی است و من هم کامل پیگیرشان هستم و گاهی به‌عنوان پدر و یک فوتبالیست سابق، به آن‌ها مشورت می‌دهم.»

او به علاقه‌اش به دوچرخه‌سواری هم اشاره کرد:«تور دو فرانس سه هفته من را روی کاناپه میخکوب می‌کند! از ساعت دو تا پنج بعدازظهر همه می‌دانند مزاحم من نشوند. حتی با بچه‌ها به تولوز رفتیم تا رِمکو اِوِنه‌پول را ببینیم. از بچگی با این مسابقات بزرگ شدم و در خانواده ما تماشای تور یک سنت بود.»

هازارد از انتخاب لیل به‌عنوان نخستین باشگاه بزرگش گفت، به تماس دیدیه دروگبا برای ماندن در چلسی اشاره کرد و یادآور شد که همیشه طرفدار رئال مادرید و تیری آنری بوده است. او درباره الگوهای فوتبالی‌اش همچون یحیی توره و سبک بازی خاصش صحبت کرد و اعتراف کرد که «بازیکنان هجومی خوب، گاهی در دفاع کم‌کاری می‌کنند» و خودش هم یکی از آن‌ها بوده است.

او توضیح داد که چرا هرگز به پاری‌سن‌ژرمن یا بایرن‌مونیخ نرفت و در نهایت رئال مادرید را انتخاب کرد. همچنین از رابطه‌اش با کریم بنزما و تیبو کورتوا گفت:«کریم از روز اول فوق‌العاده بود و همیشه رابطه خوبی داشتیم. آن‌ها قهرمانی در لیگ قهرمانان را آوردند و من هم به جو تیم کمک کردم؛ چیزی که شاید مردم نبینند اما مهم است.»

هازارد درباره بازنشستگی زودهنگامش افزود:«دیگر همه‌چیز اطراف فوتبال را دوست نداشتم. ۹۰ دقیقه در زمین را دوست داشتم، اما سفرها، تمرین‌های طولانی و رسانه‌ها را نه. الان ۳۴ سالم است، نه ۴۲! فرصت دارم در آینده مربی شوم. فعلاً وقت دارم کنار خانواده باشم و آرامش داشته باشم.»

