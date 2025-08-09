خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وداع احساسی بارسایی‌ها با کاپیتان بی‌ بازوبند

وداع احساسی بارسایی‌ها با کاپیتان بی‌ بازوبند
کد خبر : 1671776
لینک کوتاه کپی شد.

بازیکنان بارسلونا با پیام‌هایی صمیمی و احساسی، با اینیگو مارتینز وداع کردند.

به گزارش ایلنا، در حالیکه ماجرای اختلاف و آشتی بارسلونا با مارک آندره تراشتگن تیتر نخست رسانه‌ها را به خود اختصاص داده، کار و تحولات در رختکن این تیم ادامه دارد. شاگردان هانسی فلیک امروز با یکی از ستون‌های خط دفاعی خود خداحافظی کردند. اینیگو مارتینز، مدافع 34 ساله باسکی، قرار است در ساعات آینده با النصر عربستان قرارداد امضا کند.

هم‌تیمی‌های او با انتشار پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی، علاقه و احترام خود را نشان دادند. لامین یامال، وینگر 18 ساله بارسا، با نوشتن «برای همه چیز ممنونم، کاپیتان من» نقش رهبری غیررسمی مارتینز در تیم را ستود. مارتینز هرگز بازوبند کاپیتانی را به بازو نبست، اما تجربه و شخصیتش او را به رهبر بی‌ادعای تیم بدل کرده بود.

گابی نیز نوشت:«برادرم، در فصل جدید برایت آرزوی موفقیت دارم. ای جنگجو دلم برایت تنگ می‌شود.» فرمین لوپز، هافبک بارسلونا هم خطاب به او گفت:«در فصل جدید موفق باشی عزیزم، دلمان برایت تنگ می‌شود. اینیگو،  همیشه بهترین‌ها را برایت می‌خواهم.»

مارتینز که تابستان 2023 به بارسا پیوست، در مجموع 71 بازی برای این تیم انجام داد و اکنون پس از توافق چند ماه قبل با باشگاه برای جدایی، در اردوی النصر در پرتغال حضور دارد. انتظار می‌رود انتقال او به زودی به صورت رسمی اعلام شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور