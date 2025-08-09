وداع احساسی بارساییها با کاپیتان بی بازوبند
بازیکنان بارسلونا با پیامهایی صمیمی و احساسی، با اینیگو مارتینز وداع کردند.
به گزارش ایلنا، در حالیکه ماجرای اختلاف و آشتی بارسلونا با مارک آندره تراشتگن تیتر نخست رسانهها را به خود اختصاص داده، کار و تحولات در رختکن این تیم ادامه دارد. شاگردان هانسی فلیک امروز با یکی از ستونهای خط دفاعی خود خداحافظی کردند. اینیگو مارتینز، مدافع 34 ساله باسکی، قرار است در ساعات آینده با النصر عربستان قرارداد امضا کند.
همتیمیهای او با انتشار پیامهایی در شبکههای اجتماعی، علاقه و احترام خود را نشان دادند. لامین یامال، وینگر 18 ساله بارسا، با نوشتن «برای همه چیز ممنونم، کاپیتان من» نقش رهبری غیررسمی مارتینز در تیم را ستود. مارتینز هرگز بازوبند کاپیتانی را به بازو نبست، اما تجربه و شخصیتش او را به رهبر بیادعای تیم بدل کرده بود.
گابی نیز نوشت:«برادرم، در فصل جدید برایت آرزوی موفقیت دارم. ای جنگجو دلم برایت تنگ میشود.» فرمین لوپز، هافبک بارسلونا هم خطاب به او گفت:«در فصل جدید موفق باشی عزیزم، دلمان برایت تنگ میشود. اینیگو، همیشه بهترینها را برایت میخواهم.»
مارتینز که تابستان 2023 به بارسا پیوست، در مجموع 71 بازی برای این تیم انجام داد و اکنون پس از توافق چند ماه قبل با باشگاه برای جدایی، در اردوی النصر در پرتغال حضور دارد. انتظار میرود انتقال او به زودی به صورت رسمی اعلام شود.