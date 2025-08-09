عربستان چشم انتظار پاسخ دو ستاره رئال مادرید

خبرگزاری کار ایران
باشگاه‌های لیگ عربستان علاقه‌مند به جذب داوید آلابا و دنی سبایوس از رئال مادرید هستند اما این دو بازیکن فعلاً تمایلی به ترک اسپانیا ندارند.

به گزارش ایلنا،  رسانه‌های اسپانیایی خبر داده‌اند که پس از جذب اینیگو مارتینز، باشگاه‌های لیگ عربستان همچنان در پی تقویت تیم‌های خود با ستاره‌های مطرح فوتبال هستند و این بار نام داوید آلابا و دنی سبایوس، دو بازیکن رئال مادرید، در فهرست  آن‌ها قرار گرفته است.

آلابا، مدافع اتریشی رئال، برنامه دارد سال پایانی قراردادش را در این تیم سپری کند و با وجود بهبودی کامل از مصدومیت پیش از جام جهانی و بازگشت به میدان در دیدار دوستانه برابر لگانس، نشانه‌ای از تغییر تصمیمش نشان نداده است.

در سوی دیگر، سبایوس در صورت جدایی از رئال، مقصدش را بتیس می‌داند که دو فصل آینده را در ورزشگاه لا کارتوجا برگزار خواهد کرد. با این حال، تصمیم نهایی او به روزهای پایانی نقل‌وانتقالات و پس از آغاز فصل موکول شده است.

گزارش‌ها حاکی است که باشگاه‌های عربستانی در حال بررسی گزینه‌های مختلف هستند و با توجه به تجربه انتقال غیرمنتظره اینیگو مارتینز، احتمال تحرکات تازه در روزهای آینده وجود دارد.

