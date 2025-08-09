پنجعلی: دلم نمیخواست باعث نگرانی مردم شوم
پیشکسوت اسطورهای فوتبال ایران با تشکر از مردم و اهالی فوتبال و ورزش، اعلام کرد: دو سه ماهی را باید پیگیر اقدامات درمانی باشم.
به گزارش ایلنا، محمد پنجعلی، پیشکسوت نامدار فوتبال کشورمان در ارتباط با وضعیت سلامتی خود گفت: از شما، دوستان عزیزم، اهالی فوتبال و ورزش، همبازیانم و به ویژه از مردم عزیز به خاطر پیگیریها و دعاهایشان تشکر میکنم. دلم نمیخواست باعث نگرانی و ناراحتی عزیزان بشوم و از این بابت عذر میخواهم.
پنجعلی ادامه داد: همه چیز ناگهانی اتفاق افتاد و یکجورهایی غافلگیرمان کرد. بالاخره سن و سال است دیگر. خدا را شکر از بیمارستان مرخص شدم ولی یک روند چند ماهه درمان را در پیش دارم و باید به کلینیک و مراکز درمانی رفت و آمد داشته باشم. به محض اینکه این دوره بگذرد و با دعای مردم، یاری خدا و تلاش پزشکان حالم بهبود یابد، به شما و سایر دوستان سر میزنم.
کاپیتان سابق پرسپولیس، تیم ملی فوتبال ایران و منتخب آسیا در پایان گفت: باز هم از مردم و دوستان تشکر میکنم و عذرخواهی میکنم که با توجه به اقدامات درمانی و توصیه پزشکان، نمیتوانم پاسخگوی محبتها و تماسها باشم ولی قطعاً این انرژی آنها برای من ارزشمند است و برای همه آرزوی سلامتی دارم.