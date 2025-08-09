خبرگزاری کار ایران
سیاوش یزدانی با قراردادی دوساله به گل‌گهر پیوست

مدافع میانی سابق تیم‌های سپاهان و استقلال تهران، با عقد قراردادی دو ساله به تیم گل‌گهر سیرجان ملحق شد.

به گزارش ایلنا، سیاوش یزدانی، مدافع میانی باتجربه فوتبال ایران که سابقه بازی در تیم‌های مطرحی مانند سپاهان اصفهان و استقلال تهران را دارد، رسماً به باشگاه گل‌گهر سیرجان پیوست. این بازیکن با امضای قراردادی دوساله، فصل آینده را در خدمت تیم گل‌گهر خواهد بود.

یزدانی در طول دوران حرفه‌ای خود با عملکرد قابل توجه در خط دفاع، توانسته به یکی از مدافعان مطمئن و کلیدی فوتبال ایران تبدیل شود. حضور او در گل‌گهر می‌تواند به این تیم کمک کند تا در رقابت‌های لیگ برتر فصل آینده، ثبات و قدرت بیشتری در بخش دفاعی داشته باشد.

باشگاه گل‌گهر با جذب یزدانی قصد دارد ترکیب تیم خود را تقویت کرده و جایگاه بهتری در جدول لیگ برتر کسب کند. این انتقال نشان‌دهنده برنامه‌ریزی دقیق باشگاه برای رقابت‌های پیش‌رو و جذب بازیکنان با تجربه است.

