خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوجوانان پرسپولیس و دو هفته صدرنشینی مطلق

نوجوانان پرسپولیس و دو هفته صدرنشینی مطلق
کد خبر : 1671651
لینک کوتاه کپی شد.

تیم نوجوانان پرسپولیس طی دو هفته از برگزاری مسابقات لیگ برتر نوجوانان تهران با ۶ امتیاز و تفاضل ۶+ صدرنشین مطلق نوجوانان است.

به گزارش ایلنا، نوجوانان سرخپوش در هفته اول با ارایه یک بازی برتر و حساب شده موفق شدند تیم کیا را با نتیجه ۶ بر ۲ شکست بدهند.

گل‌های پرسپولیس را در این دیدار؛ امیررضا ولی‌پور (۲ گل)، محمدامین طایفه، محمدامین قرنجیک (۲ گل) و سامان جهانیان به ثمر رساندند.

سرخپوشان نوجوان در هفته دوم و در ورزشگاه شهید درفشی‌فر میزبان تیم کوهسار بودند و با دو گل؛ امیررضا ولی‌پور و محمدامین دهقانی به پیروزی رسیدند.

نوجوانان پرسپولیس در پایان هفته دوم با ۶ امتیاز و تفاضل گل ۶+ صدرنشین بلامنازع این رده سنی می‌باشند و امیررضا ولی‌پور با به ثمر رساندن ۳ گل، در صدر جدول گلزنان قرار دارد.

در هفته اول رده‌های لیگ برتر تهران، نونهالان پرسپولیس با تفاضل یک گل، در رده دوم قرار گرفتند. نوجوان صدرنشین بودند و جوانان و امید پرسپولیس هم با تساوی در رده‌های دهم و هشتم قرار گرفتند.

در هفته دوم نیز تیم نونهالان با تفاضل دو گل در رده دوم قرار دارد و تیم نوجوانان با ۶ امتیاز صدرنشین است.

تیم‌های جوانان و امید هم برای هفته دوم این رقابت‌ها، در هفته جاری به میدان می‌روند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور