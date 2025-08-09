نوجوانان پرسپولیس و دو هفته صدرنشینی مطلق

به گزارش ایلنا، نوجوانان سرخپوش در هفته اول با ارایه یک بازی برتر و حساب شده موفق شدند تیم کیا را با نتیجه ۶ بر ۲ شکست بدهند.

گل‌های پرسپولیس را در این دیدار؛ امیررضا ولی‌پور (۲ گل)، محمدامین طایفه، محمدامین قرنجیک (۲ گل) و سامان جهانیان به ثمر رساندند.

سرخپوشان نوجوان در هفته دوم و در ورزشگاه شهید درفشی‌فر میزبان تیم کوهسار بودند و با دو گل؛ امیررضا ولی‌پور و محمدامین دهقانی به پیروزی رسیدند.

نوجوانان پرسپولیس در پایان هفته دوم با ۶ امتیاز و تفاضل گل ۶+ صدرنشین بلامنازع این رده سنی می‌باشند و امیررضا ولی‌پور با به ثمر رساندن ۳ گل، در صدر جدول گلزنان قرار دارد.

در هفته اول رده‌های لیگ برتر تهران، نونهالان پرسپولیس با تفاضل یک گل، در رده دوم قرار گرفتند. نوجوان صدرنشین بودند و جوانان و امید پرسپولیس هم با تساوی در رده‌های دهم و هشتم قرار گرفتند.

در هفته دوم نیز تیم نونهالان با تفاضل دو گل در رده دوم قرار دارد و تیم نوجوانان با ۶ امتیاز صدرنشین است.

تیم‌های جوانان و امید هم برای هفته دوم این رقابت‌ها، در هفته جاری به میدان می‌روند.

