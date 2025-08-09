خبرگزاری کار ایران
دیدار دوباره فرگوسن و دخیا پیش از بازگشت به الدترافورد
سر الکس فرگوسن، سرمربی افسانه‌ای منچستریونایتد، پیش از آغاز فصل جدید با داوید دخیا دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا، حساب رسمی باشگاه فیورنتینا در شبکه اجتماعی ایکس تصاویری از این دیدار منتشر کرد که در آن دخیا و فرگوسن در فضایی صمیمی به گفت‌وگو پرداخته و خاطرات گذشته را مرور کردند. این دیدار پیش از بازی دوستانه دو تیم که قرار است آخر هفته برگزار شود، انجام شد.

دخیا در سال ۲۰۱۱ به پیشنهاد مستقیم فرگوسن به منچستریونایتد پیوست و طی حضور سرمربی اسکاتلندی، ۸۰ بار درون دروازه قرار گرفت. او بیش از یک دهه در اولدترافورد ماند و با ۵۴۵ بازی رسمی، به یکی از چهره‌های ماندگار باشگاه تبدیل شد.

دخیا در دوران فرگوسن یک قهرمانی لیگ برتر را تجربه کرد و پس از آن نیز با شیاطین سرخ جام حذفی ۲۰۱۶، جام اتحادیه ۲۰۱۷ و ۲۰۲۳ و لیگ اروپا ۲۰۱۷ را فتح کرد.

