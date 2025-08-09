خبرگزاری کار ایران
جنگ میلان و اینتر برای جذب ستاره آینده‌دار ایتالیا
دو غول میلان در آستانه جدال نقل‌وانتقالاتی تازه‌ای برای شکار جووانی لئونی، مدافع ۱۸ ساله پارما قرار گرفته‌اند.

به گزارش ایلنا، اینتر و میلان به طور همزمان جذب جووانی لئونی، مدافع ایتالیایی پارما متولد ۲۰۰۶ را هدف قرار داده‌اند و حالا بازار نقل‌وانتقالاتی میان آنها به «دربی» جدیدی تبدیل شده است. برای این بازیکن قیمت پایه ۳۵ میلیون یورو در نظر گرفته شده و لیورپول هم از انگلیس او را زیر نظر دارد.

در جبهه اینتر، مدیران باشگاه درگیر مذاکره با آتالانتا برای جذب ادامولا لوکمن مهاجم نیجریه‌ای هستند. با این حال، برای ورود جدی به رقابت لئونی، ابتدا باید از فروش بازیکنان مازاد مانند بیسک، اصلانی و طارمی درآمدزایی کنند. اینتر همچنین کون دی وینتر، مدافع بلژیکی جنوا و بازیکن سابق یوونتوس را نیز دنبال می‌کند؛ بازیکنی که یووه ۲۰ درصد از فروش آینده او را در اختیار دارد.

در سوی دیگر، طبق گزارش کوریره دلو اسپورت، میلان آماده ورود به این رقابت است، به ویژه در صورت جدایی مالیک تیاو، مدافع آلمانی که مورد توجه نیوکاسل قرار دارد و پیشنهادی با دستمزد سالانه خالص ۴ میلیون یورو مقابل رقم فعلی ۸۰۰ هزار یورو به او داده است. میلان پیشنهادی ۳۰ میلیون یورویی برای تیاو را رد کرده اما ممکن است با پیشنهاد ۴۰ میلیون یورویی موافقت کند.

گزینه جایگزین میلان برای تقویت خط دفاع، پیه‌ترو کوموتسو، مدافع ۱۹ ساله فیورنتینا است که می‌تواند در صورت شکست در جذب لئونی، به فهرست خرید این تیم اضافه شود.

