تراشتگن دوباره کاپیتان بارسلونا شد

به گزارش ایلنا، بارسلونا اعلام کرد که تراشتگن با امضای مجوز ارسال گزارش پزشکی خود به لالیگا، پرونده انضباطی‌اش بسته شده و از همین لحظه بازوبند کاپیتانی را پس گرفته است.

این اختلاف پس از آن شکل گرفت که دروازه‌بان آلمانی ابتدا از امضای این فرم خودداری کرده بود و همین موضوع باعث شد به طور موقت از سمت کاپیتانی کنار گذاشته شود.

با حل این تنش، بارسلونا می‌تواند نام خوان گارسیا، دروازه‌بان جدیدش را در فهرست لالیگا ثبت کند.

هانسی فلیک، سرمربی بارسا، اکنون تمرکز خود را روی آماده‌سازی تیم برای فصل جدید گذاشته و پیش از آغاز رقابت‌ها، بازیکنان در مورد ترکیب گروه رهبری تیم رأی‌گیری خواهند کرد. تراشتگن فعلاً کاپیتان است اما ماندن او در این نقش به نتیجه رأی‌گیری بستگی دارد.

