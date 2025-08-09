خبرگزاری کار ایران
شوک فیفا به پرسپولیس بیفوما محروم شد

با حکم فیفا، بیفوما مهاجم پرسپولیس محروم شد.

به گزارش ایلنا، اینطور که به نظر می‌رسد تیوی بیفوما، خرید تابستانی پرسپولیس از استقلال خوزستان با محرومیتی سنگین مواجه شده است.

طبق نامه‌ای که ازسوی فیفا منتشر شده مهاجم کنگویی به دلیل پرداخت نکردن مبلغی به ایجنتش در دورانی که در فوتبال چین حضور داشته، محروم شده است.

گفتنی است کیوان بابادی مدیرعامل استقلال خوزستان در این مورد خبر داده بود:  روز سوم خرداد یک حکم از دادگاه CAS علیه بیفوما صادر و ابلاغ شد. این حکم مربوط به سال ۲۰۲۱ است که این بازیکن در چین بوده و بر اساس آن، او مبلغی را به یک ایجنت در چین بدهکار است. اگر این پول را پرداخت نکند، شش ماه محروم می‌شود.

