بازسازی ۵۰ میلیون پوندی کمپ منچستریونایتد (عکس)
باشگاه منچستریونایتد از ساختمان بازسازی‌شده تیم اول مردان در کمپ تمرینی کارینگتون رونمایی کرد.

به گزارش ایلنا، طراحی این پروژه را سر نورمن فاستر، معمار برجسته، برعهده داشت و عملیات آن در مدت یک سال و پیش از آغاز فصل جدید لیگ برتر به پایان رسید. بخشی از هزینه‌ها با سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری جیم راتکلیف، مالک بخشی از سهام باشگاه، تأمین شد.

این بازسازی نخستین تغییر اساسی در امکانات تیم مردان از زمان افتتاح کارینگتون در سال ۲۰۰۰ به شمار می‌رود. رونالدو در سال ۲۰۲۲ در گفت‌وگویی جنجالی شرایط کمپ را «قدیمی» توصیف کرده بود.

راتکلیف هدف از این اقدام را ایجاد محیطی «در سطح جهانی» برای بازیکنان و کادر فنی عنوان کرد و عمر برادا، مدیر اجرایی باشگاه، آن را گامی در جهت «اتحاد و عملکرد بالاتر» دانست. ساختمان جدید با نظر بازیکنان و کادر طراحی شده و تمرکز آن بر بهبود تجهیزات، نورپردازی، فضاهای باز و امکانات مربوط به آمادگی جسمانی، تغذیه و ریکاوری است.

