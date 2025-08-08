اولین پیام سحرخیزان به هواداران استقلال
سعید سحرخیزان پس از پیوستن به استقلال و حضور در اولین جلسه تمرینی، پیام پرشوری برای هواداران این تیم فرستاد.
به گزارش ایلنا، سحرخیزان مهاجم جوان و آینده دار فوتبال ایران که با انگیزه بالا در نخستین تمرین استقلال حاضر شد، در گفتوگویی کوتاه با رسانه باشگاه، خطاب به هواداران اظهار داشت:«سلام به همه هواداران عزیز؛ خیلی خوشحالم که به باشگاه بزرگ استقلال پیوستم و تمام تلاشم را میکنم تا برای تیم مفید باشم و دل شما را شاد کنم.»
این مهاجم جوان که به قدرت گلزنی و بازی جنگندهاش شهرت دارد، امیدوار است با پیراهن استقلال فصل موفقی را تجربه کند و به یکی از مهرههای کلیدی تیم تبدیل شود.