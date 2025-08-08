به گزارش ایلنا، فرانکو ماستانتونو، هافبک هجومی ۱۷ ساله اهل آرژانتین، از ۱۴ اوت و پس از رسیدن به سن قانونی رسماً به رئال مادرید ملحق می‌شود. او که با تکنیک و دید بازی خود با خوان رومن ریکلمه مقایسه شده، تاکنون ۳۰ بازی رسمی برای ریورپلاته انجام داده و پنج گل به ثمر رسانده است.

رئال مادرید برای جذب این استعداد بزرگ ۴۵ میلیون یورو پرداخت کرد، اما دستمزد سالانه او تنها ۳.۵ میلیون یورو است که او را به کم‌درآمدترین بازیکن فعلی تیم بدل کرده است.

این رقم در مقایسه با درآمد سالانه کیلیان امباپه (۳۰ میلیون یورو) یا وینیسیوس، آلابا و جود بلینگام (۲۰ میلیون یورو) بسیار ناچیز است. حتی اندریک با ۴ میلیون و آردا گولر با ۵ میلیون یورو، دریافتی بیشتری از او دارند.

مدیران رئال با ماستانتونو همان رویکردی را در پیش گرفته‌اند که پیش‌تر در مورد وینیسیوس و رودریگو اجرا شد؛ پرداخت مبلغ بالای انتقال در سنین پایین اما شروع با حقوق متعادل، تا هم تعادل رختکن حفظ شود و هم رشد دستمزد به عملکرد در زمین وابسته باشد.

این ستاره جوان پس از پیوستن به تمرینات کهکشانی‌ها، تلاش خواهد کرد خود را در ترکیب اصلی جا بیندازد و در سال‌های آینده هم جایگاهش در تیم و هم رقم قراردادش را ارتقا دهد. رئال مادرید فصل جدید لالیگا را ۱۹ اوت در سانتیاگو برنابئو برابر اوساسونا آغاز می‌کند.

