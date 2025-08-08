خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارزان‌ترین بازیکن رئال مادرید کدام ستاره است؟

ارزان‌ترین بازیکن رئال مادرید کدام ستاره است؟
کد خبر : 1671395
لینک کوتاه کپی شد.

فرانکو ماستانتونو، خرید جدید رئال مادرید، با وجود انتقال ۴۵ میلیون یورویی از ریورپلاته، کمترین دستمزد را در ترکیب کهکشانی‌ها دریافت می‌کند و فاصله زیادی با قراردادهای سنگین ستارگانی مانند کیلیان امباپه دارد.

به گزارش ایلنا، فرانکو ماستانتونو، هافبک هجومی ۱۷ ساله اهل آرژانتین، از ۱۴ اوت و پس از رسیدن به سن قانونی رسماً به رئال مادرید ملحق می‌شود. او که با تکنیک و دید بازی خود با خوان رومن ریکلمه مقایسه شده، تاکنون ۳۰ بازی رسمی برای ریورپلاته انجام داده و پنج گل به ثمر رسانده است.

رئال مادرید برای جذب این استعداد بزرگ ۴۵ میلیون یورو پرداخت کرد، اما دستمزد سالانه او تنها ۳.۵ میلیون یورو است که او را به کم‌درآمدترین بازیکن فعلی تیم بدل کرده است. 

این رقم در مقایسه با درآمد سالانه کیلیان امباپه (۳۰ میلیون یورو) یا وینیسیوس، آلابا و جود بلینگام (۲۰ میلیون یورو) بسیار ناچیز است. حتی اندریک با ۴ میلیون و آردا گولر با ۵ میلیون یورو، دریافتی بیشتری از او دارند.

مدیران رئال با ماستانتونو همان رویکردی را در پیش گرفته‌اند که پیش‌تر در مورد وینیسیوس و رودریگو اجرا شد؛ پرداخت مبلغ بالای انتقال در سنین پایین اما شروع با حقوق متعادل، تا هم تعادل رختکن حفظ شود و هم رشد دستمزد به عملکرد در زمین وابسته باشد.

این ستاره جوان پس از پیوستن به تمرینات کهکشانی‌ها، تلاش خواهد کرد خود را در ترکیب اصلی جا بیندازد و در سال‌های آینده هم جایگاهش در تیم و هم رقم قراردادش را ارتقا دهد. رئال مادرید فصل جدید لالیگا را ۱۹ اوت در سانتیاگو برنابئو برابر اوساسونا آغاز می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور