علوی: دو دیدار دوستانه تیم ملی قطعی شد

به گزارش ایلنا، امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، در گفتگوی تلفنی با برنامه "ورزش و مردم" به تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های نقل و انتقالات و همچنین برنامه‌های تیم ملی فوتبال ایران پرداخت. وی ضمن تبریک روز خبرنگار، بر روند رسیدگی به پرونده‌ها و لزوم رعایت قواعد اجرایی در فصل جدید لیگ برتر تأکید کرد.

پرونده آلوز و تراکتور: روند رسیدگی آغاز می‌شود

علوی در خصوص پرونده شکایت باشگاه تراکتور علیه باشگاه سپاهان به دلیل انتقال ریکاردو آلوز، بازیکن پرتغالی، توضیح داد: "هر پرونده شرایط خاص خود را دارد. امروز با جمشید نورشرق، رئیس کمیته وضعیت، صحبت کردم. پس از دریافت شکایت رسمی باشگاه تراکتور، تحقیقات در این زمینه آغاز خواهد شد. این شکایت به صورت شفاهی مطرح شده و قرار است به صورت مکتوب نیز از فردا پیگیری شود. پس از دریافت مدارک و مستندات سپاهان و بازیکن، جلسات کارشناسی برگزار خواهد شد." وی با اشاره به حجم بالای پرونده‌ها در کمیته وضعیت، خاطرنشان کرد که این کمیته در خرداد ماه امسال ۴۰ رأی صادر کرده است.

تاکید بر آرامش در فصل جدید لیگ برتر

سخنگوی فدراسیون با بیان اینکه فصل جدید لیگ برتر با برگزاری سوپرجام و سپس آغاز لیگ همراه خواهد بود، بر لزوم برگزاری مسابقات در فضایی آرام و با رعایت قواعد اجرایی تأکید کرد. وی با اشاره به تجربه لیگ ژاپن که تنها یک پرونده انضباطی در فصل گذشته داشته، ابراز امیدواری کرد که لیگ ایران نیز شاهد چنین آرامشی باشد. علوی همچنین به کاهش زمان نشست‌های خبری پیش و پس از مسابقات به ۱۵ دقیقه اشاره کرد و گفت: "مدیران رسانه‌ای تیم‌ها نقش مهمی در حفظ تمرکز مربیان و بازیکنان دارند."

دیدارهای تدارکاتی تیم ملی؛ روسیه و ساحل عاج قطعی شد

امیرمهدی علوی در خصوص دیدارهای تدارکاتی تیم ملی، اعلام کرد: "بازی مقابل روسیه در مسکو و حضور در تورنمنت ساحل عاج تا الان قطعی شده است. فدراسیون در حال مذاکره با چند فدراسیون دیگر نیز می‌باشد تا بازی‌های خوبی برای تیم ملی در نظر گرفته شود."

احتمال حضور تیم ملی امید در کافا منتفی شد

علوی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال دارد تیم ملی امید به جای تیم بزرگسالان در تورنمنت کافا شرکت کند، گفت: "اردوهای تیم ملی امید عالی برگزار می‌شود. همزمان با کافا، تیم ملی امید باید در مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا در ابوظبی شرکت کند، به همین دلیل امکان حضور این تیم در کافا فراهم نیست. جمع‌بندی نهایی در خصوص حضور تیم اصلی در کافا با نظر امیر قلعه‌نویی اعلام خواهد شد."

پاسخ به پرونده بیرانوند و دعوت از رسانه‌ها به ایفمارک

در خصوص پرونده علیرضا بیرانوند و انتظار سپاهان برای صدور رأی، علوی توضیح داد: "همکاران رسانه‌ای با نظر مهدی تاج به ساختمان ایفمارک برای انجام تست‌های پزشکی دعوت هستند."

