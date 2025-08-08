خبرگزاری کار ایران
هری کین: گلزنی به تاتنهام احساسی بود

هری کین پس از گلزنی مقابل تیم سابقش تاتنهام در دیداری تدارکاتی، از حس و حال متفاوت خود در این بازی گفت.

به گزارش ایلنا، هری کین که یک گل زد و یک پنالتی را از دست داد، پس از مسابقه اعتراف کرد رویارویی با تیمی که سال‌ها در آن بازی کرده برایش «کمی احساسی» بوده است.

هری کین گفت: «نمایش بسیار خوبی داشتیم و از ابتدا تا انتها بر بازی مسلط بودیم. این یک گام دیگر در مسیر درست بود. طبیعتاً برایم کمی احساسی بود چون سال‌های زیادی را در تاتنهام گذرانده‌ام اما وقتی وارد زمین می‌شوی فقط به بهترین عملکرد برای تیم فعلی‌ات فکر می‌کنی. خوشحالم که دوباره در آلیانز آرنا بازی کردم.»

کین دو سال پیش پس از حدود دو دهه حضور در تاتنهام راهی بایرن شد و این انتقال برایش ثمره بزرگی داشت. فصل گذشته با بایرن قهرمان بوندس‌لیگا شد و اولین جام مهم دوران حرفه‌ای‌اش را به دست آورد، در حالیکه تاتنهام هم فاتح لیگ اروپا شد.

بایرن و کین امیدوارند این روند مثبت را در دیدار پایانی پیش‌فصل برابر گراس‌هاپرز ادامه دهند. هری کین سپس فرصت دارد در دیدار ۱۶ اوت برابر اشتوتگارت، جام دیگری را به افتخاراتش اضافه کند.

