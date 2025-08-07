ستارهها گرد هم آمدند؛ لیگ برتر در شوک تازه واردهای آرکا
به گزارش ایلنا، تیم والیبال زنان آرکا کرج، تیم تازهوارد مقتدر لیگ بیستوپنجم، این روزها مانند ستارگان درخشان آسمان شکل گرفته است. قهرمان لیگ دسته یک، با جذب ستارگانی چون شبنم علیخانی (پاسور بیبدیل و ارزشمندترین بازیکن لیگ گذشته)، مهسا صابری (MVP تیم رویایی)، مهسا کدخدا (بهترین دریافت کننده قدرتی)، نگار کیانی (لیبروی ممتاز ایران) و آیتک سلامت اکنون به یک کهکشان قهرمانی تبدیل شدهاست .
حالا نگار کیانی، مونا دریس و ندا چملانیان – سه ستاره تازهوارد – به صف این ابرنخبگان پیوستهاند تا ترکیب آرکا را به شکلی بیسابقه کامل کنند. مونا دریس، با قامت بلند و موضع پشتخطزن سرعتی، ندا چملانیان در نقش مخالف و نگار کیانی در پست لیبرو، همانهاییاند که سال پیش در تیم رویایی ششنفره فدراسیون حضور داشتند.
آرکا چشم به قهرمانی در فصل بیستوپنجم دارند و حالا با این خریدهای اعجابانگیز، محفل تاکتیکی و روحی را شکل دادهاند که فقط یک کلمه میتواند توصیفش کند: کهکشانی.
با بلندپروازی برای لیگ آسیا، این تازهوارد به رقیبی تبدیل شده که در افق والیبال ایران نمیتوان نادیدهاش گرفت. ادامه مسیر، فقط با شعلهور شدن پتانسیل این ستارههای ملی ممکن خواهد بود.