خبرگزاری کار ایران
تساوی نساجی و فرد البرز در دیداری تدارکاتی

در فاصله کمتر از یک ماه تا آغاز لیگ دسته اول فوتبال ایران، تیم‌های نساجی مازندران و فرد البرز در دیداری دوستانه به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، در آستانه آغاز رقابت‌های فصل جدید لیگ دسته اول فوتبال کشور که از هفته اول شهریورماه کلید خواهد خورد، تیم‌های حاضر در این لیگ مراحل پایانی آماده‌سازی خود را پشت سر می‌گذارند. در همین راستا، عصر امروز پنجشنبه، دو تیم نساجی مازندران و فرد البرز در دیداری دوستانه به مصاف یکدیگر رفتند.

نساجی مازندران که پس از سقوط از لیگ برتر، با هدایت فراز کمالوند سودای بازگشتی سریع به سطح اول فوتبال ایران را در سر دارد، در این دیدار به دنبال محک زدن بازیکنان و تاکتیک‌های خود بود. در سوی دیگر میدان، تیم فرد البرز که به تازگی به لیگ دسته اول صعود کرده، قصد دارد از این فرصت طلایی نهایت استفاده را ببرد و ماجراجویی‌های خود را ادامه دهد.

این دیدار تدارکاتی پس از ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم، با تساوی بدون گل به پایان رسید تا هر دو تیم به نوعی به شناخت نسبی از وضعیت فعلی خود دست یابند.

نکته مهم این مسابقه، ۱۰ نفره شدن تیم نساجی در دقیقه ۵۰ بود. این اتفاق باعث شد شاگردان فراز کمالوند حدود یک نیمه را با یک بازیکن کمتر ادامه دهند. هرچند این نقص عددی بر روی تاکتیک‌ها و روند بازی نساجی تاثیر گذاشت، اما در نهایت هیچ گلی از خط دروازه‌ها عبور نکرد و بازی با همان تساوی بدون گل خاتمه یافت.

با توجه به برنامه اعلام شده، تیم نساجی مازندران در هفته اول رقابت‌های لیگ دسته اول، باید به مصاف پالایش نفت بندرعباس برود، در حالی که تیم فرد البرز نیز در نخستین گام خود در این لیگ، میهمان شناورسازی قشم خواهد بود.

