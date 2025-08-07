ورود مجلس به پرونده جدایی حسین حسینی از استقلال

به گزارش ایلنا، حسین حسینی سنگربان ملی پوش استقلال از این تیم جدا شد و در فصل آینده گلر سپاهان خواهد بود. اتفاقی که بازتاب رسانه‌ای بسیار زیادی داشت و به نظر می‌رسد پای ارگان‌های غیر فوتبالی هم به این ماجرا باز شده است.

بر اساس شنیده‌ها جدا شدن حسینی از استقلال جزو سوژه‌هایی بوده که چند روز قبل در جریان جلسه گروهی از نمایندگان مجلس با مدیران ارشد باشگاه استقلال مطرح شده است و انتقاد برخی از مجلسی‌ها را در پی داشت.

درهمین خصوص مهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس گفت: یکی از مباحثی که در جریان گفتگو با مدیران استقلال به آن اشاره شد، همین بحث حسین حسینی بود. ما اصلاً نمی‌خواهیم در امور فنی تیم‌ها دخالت کنیم و تاکنون هم چنین کاری انجام نداده‌ایم ولی نکته اینجاست که چطور یک دروازه‌بان ملی پوش آنهم در سال منتهی به جام جهانی از استقلال جدا می‌شود و به جای او گلر خارجی که به نوعی حکم هندوانه دربسته را دارد، به تهران می‌آید؟

در واقع استقلال یک سنگربان امتحان پس داده را از دست داد و به جایش فردی را گرفته که معلوم نیست بتواند نمایش موفقیت آمیزی ارائه کند یا نه؟ البته مدیران باشگاه استقلال هم در این نشست پیرامون قضیه حسینی حرف‌هایی زدند و مدعی بودند همه چیز به استقلال برنمی‌گردد و طرف مقابل هم خواسته‌هایی داشت که در نهایت موجب شد شرایط برای همکاری فراهم نشود.

